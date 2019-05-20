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20.05.2019, 17:53

Порошенко за 5 лет потерял статус миллиардера - Bloomberg

Порошенко за 5 лет потерял статус миллиардера - Bloomberg

Вскоре после избрания президентом Порошенко потерял около $300 млн, но другие олигархи - больше

Петр Порошенко, завершивший свою президентскую каденцию 20 мая, вскоре после избрания в 2014-м потерял статус миллиардера, пишет Bloomberg.

Согласно индексу Bloomberg Billionaires, чистый капитал бизнесмена-политика снизился почти на 40%, до $705 млн.

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Самым ценным активом Порошенко агентство называет Рошен. "Объем производства корпорации, который превышал 400 000 тонн в 2012 году, упал на 25% в течение следующих двух лет после того, как его продукция была запрещена в России", - говорится в материале.

Среды других активов экс-президента названы банк, страховая компания, телеканал и несколько агро- и пищевых предприятий.

Другие потеряли больше денег за эти годы, отмечает Bloomberg. 50% капитала лишился самый богатый человек Украины Ринат Ахметов, его состояние снизилось до $5,5 млрд. Но теперь олигарх вновь наращивает прибыль и покупает активы.  

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Теги: Петр Порошенко, рейтинг миллиардеров, рошен
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