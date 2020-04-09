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ПриватБанк предложил пенсионерам оплачивать коммуналку по телефону

ПриватБанк предложил пенсионерам оплачивать коммуналку по телефону
09.04.2020, 17:06

Оплатить коммунальные услуги можно будет с любой карточкой ПриватБанка, позвонив по номеру службы поддержки банка

ПриватБанк предложил пенсионерам во время карантина оплачивать коммунальные услуги по телефону службы поддержки 3700. Для этого нужно, чтобы были деньги на одной из карт этого банка, отмечают в пресс-службе.

При приближении сроков оплаты очередных коммунальных платежей сотрудники службы поддержки ПриватБанка будут рекомендовать клиентам оплатить услуги по телефону и научат как это правильно сделать. Операторы службы поддержки помогут клиентам правильно заполнить реквизиты согласно данным коммунальных служб.

Такую программу запустили, чтобы обезопасить пенсионеров во время распространения COVID-19.

По данным ПриватБанка, до введения карантина каждый месяц более 1,5 млн человек оплачивали коммунальные услуги в кассах отделений банка. В основном это пенсионеры, которые не пользуются интернет-банкингом.

  • Закон о поддержке граждан в период пандемии коронавируса запрещает начислять штрафы и пеню за просрочку по оплате коммунальных услуг на период карантина и в течение еще 30 дней.
  • Нацбанк рекомендует по возможности оставаться дома и пользоваться услугами дистанционного банкинга и безналичными расчетами. Чтобы минимизировать риски, Нацбанк держит наличные на карантине и выдает банкам безопасные банкноты.
  • Карантин обвалил уровень оплаты по коммунальным платежам в Киеве на 15%. Это пятилетний минимум.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"

Ольга Чайка
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жилищно-коммунальные услуги ПриватБанк пенсионеры коммуналка
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