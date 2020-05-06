Программа "Новые деньги" на 8 месяцев отсрочит выплату тела кредита, - Петрашко

Льготные кредиты по программе "Новые деньги" будут выдаваться микро- и малым предприятиям на 2 года под 3% годовых с отсрочкой выплаты тела кредита на восемь месяцев. Об этом рассказал на брифинге министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

По его словам, программа "Новые деньги" направлена ​​на финансирование микро- и малых предприятий. То есть компаний с оборотом до 10 млн евро. Цель программы - предоставить деньги на первоочередные цели: выплату зарплаты, оплату коммунальных услуг, аренды, налоговых и других обязательных платежей.

"Программа предусматривает срок кредитования до двух лет. Процентная ставка - 3%. Разницу между 3% и ставкой, которая будет определена банками, компенсирует государство. Также будет отсрочка по выплате тела кредита на восемь месяцев и отсрочка выплаты процентов ", - сказал Петрашко.

Он уточнил, что сейчас программа еще не работает, но находится на последней стадии согласования. Условия программы могут несколько измениться, предупредил министр, поскольку Кабмину нужно принять соответствующие постановления.

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал кредитную программу "Новые деньги" под льготные 3% годовых. По его словам, это должно дать возможность создать малый бизнес в Украине работникам, которые вернулись из-за границы.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что государство выступит гарантом при предоставлении льготных кредитов малому бизнесу. По его словам, на соответствующую программу планируется выделить до 30 млрд грн.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".