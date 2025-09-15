Производитель Labubu потерял четверть рыночной стоимости из-за спада ажиотажа вокруг кукол
Акции китайского производителя игрушек Pop Mart обвалились почти на 9% в Гонконге после того, как JPMorgan снизил рейтинг компании из-за слабого спроса и непривлекательной оценки. Об этом пишет Bloomberg.
Таким образом, уменьшение ажиотажа вокруг кукол Labubu привело к наибольшему падению акций компании с апреля. Несмотря на это, с начала года акции Pop Mart все еще выросли более чем на 180% и остаются лидером по результатам индекса Hang Seng.
"Мы считаем, что оценка является идеальной, и любое небольшое отклонение от фундаментальных показателей/негативные сообщения в СМИ (например, падение цены перепродажи и лицензирования третьих сторон) могут привести к снижению показателей", – отметили аналитики JPMorgan.
От пика в августе Pop Mart потерял около $13 млрд, или четвертую часть своей рыночной стоимости.
В 2024 году акции компании возросли более чем в четыре раза, благодаря популярности кукол Labubu, а в этом месяце компанию добавили в Hang Seng Index и Hang Seng China Enterprises Index.
Сейчас акции компании торгуются почти в 23 раза дороже прогнозируемой прибыли на следующие 12 месяцев.
Pop Mart планирует выпустить анимированную серию и новую версию Labubu перед Рождеством, а также интерактивные игрушки. Однако аналитики JPMorgan считают, что эффект от этих запусков пока трудно предсказать.
В целом доля положительных рекомендаций по акциям Pop Mart упала до 91%, самого низкого уровня за последний год.
- В начале июня в Китае редкую игрушку Labubu продали за $150 000.
- В течение 19-20 июня Pop Mart потерял почти $4 миллиарда капитализации после критики в "Жэньминь жибао".
