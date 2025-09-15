Виробник Labubu втратив чверть ринкової вартості через спад ажіотажу навколо ляльок

Фото: EPA / JESSICA LEE

Акції китайського виробника іграшок Pop Mart обвалилися майже на 9% у Гонконгу після того, як JPMorgan знизив рейтинг компанії через слабкий попит та непривабливу оцінку. Про це пише Bloomberg.

Таким чином, зменшення ажіотажу навколо ляльок Labubu призвело до найбільшого падіння акцій компанії з квітня. Попри це, з початку року акції Pop Mart все ще зросли більш ніж на 180% і залишаються лідером за результатами індексу Hang Seng.

"Ми вважаємо, що оцінка є ідеальною, і будь-яке невелике відхилення від фундаментальних показників/негативні повідомлення в ЗМІ (наприклад, падіння ціни перепродажу та ліцензування третіх сторін) можуть призвести до зниження показників", – наголосили аналітики JPMorgan.

Від пікової позначки у серпні Pop Mart втратив близько $13 млрд, або четверту частину своєї ринкової вартості.

У 2024 році акції компанії зросли у понад чотири рази, завдяки популярності ляльок Labubu, а цього місяця компанію додали до Hang Seng Index та Hang Seng China Enterprises Index.

Зараз акції компанії торгуються майже у 23 рази дорожче за прогнозований прибуток на наступні 12 місяців.

Pop Mart планує випустити анімовану серію та нову версію Labubu перед Різдвом, а також інтерактивні іграшки. Однак аналітики JPMorgan вважають, що ефект від цих запусків поки що важко передбачити.

Загалом частка позитивних рекомендацій щодо акцій Pop Mart впала до 91%, найнижчого рівня за останній рік.