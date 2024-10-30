Рада заблокировала повышение зарплат прокурорам
Верховная Рада поддержала правку, отменяющую повышение зарплат прокурорам на 37%. Об этом сообщил нардеп от партии Голос Ярослав Железняк.
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"За" проголосовали 242 народных депутата.
Ранее Комитет ВР по бюджету отклонил правки, которые предлагали отменить повышение зарплат прокурорам на 37%, что предусматривало дополнительные почти 3 млрд грн в бюджете. По сути, комитет согласился на повышение зарплат прокурорам в бюджете на 2025 год. На увеличении зарплат прокурорам настаивали депутаты из профильного комитета, первый заместитель генерального прокурора Алексей Хоменко, а также председатели Совета прокуроров.
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