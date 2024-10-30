Рада заблокувала підвищення зарплат прокурорам

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Верховна Рада підтримала правку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам на 37%. Про це повідомив нардеп від партії Голос Ярослав Железняк.

"За" проголосували 242 народних депутати.

Раніше Комітет ВР з питань бюджету відхилив правки, які пропонували скасувати підвищення зарплат прокурорам на 37%, що передбачало додаткові майже 3 млрд грн у бюджеті. По суті, комітет погодився на підвищення зарплат прокурорам у бюджеті на 2025 рік. На збільшенні зарплат прокурорам наполягали депутати з профільного комітету, перший заступник генерального прокурора Олексій Хоменко, а також голови Ради прокурорів.