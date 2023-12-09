Рада в первом чтении поддержала штрафы за нарушение комендантского часа

Законопроект №10195, принятый в первом чтении, предусматривает штраф в размере от 8 500 до 17 000 грн

Суд, штраф (Фото - Depositphotos)

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №10195 об административной ответственности за нарушение комендантского часа. "За" проголосовали 233 депутата, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроект предусматривает штраф за нарушение комендантского часа в размере от пятисот до одной тысячи тысяч гривен. То есть от 8 500 до 17 000 гривен.

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За повторное нарушение в течение года сумма штрафа будет вдвое большей.

Еще более суровое наказание предусмотрено для бизнеса.

За нарушение комендантского часа предпринимателю придется выложить от трех тысяч до шести тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 51 000 до 102 000 гривен. При повторном нарушении штраф также вырастет вдвое.

Во время комендантского часа запрещается находиться на улицах и других общественных местах, передвигаться транспортом или пешком.