Рада у першому читанні підтримала штрафи за порушення комендантської години
Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №10195 про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. "За" проголосували 233 депутати, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Законопроєкт передбачає штраф за порушення комендантської години в розмірі від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто від 8 500 до 17 000 гривень.
За повторне порушення протягом року сума штрафу буде вдвічі більшою.
Ще суворіше покарання передбачено для бізнесу.
За порушення комендантської години підприємцю доведеться викласти від трьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 51 000 до 102 000 гривень. У разі повторного порушення штраф також зросте вдвічі.
Під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки.
- 4 жовтня Українська правда опублікувала розслідування стосовно київського ресторану та караоке-бару Boho Club, який продовжує працювати з ночі до ранку, попри комендантську годину.
- У поліції Києва сказали, що у заклад правоохоронці "силою" зайти не можуть, бо немає таких повноважень.
- Після цього міністр Ігор Клименко сказав, що МВС ініціюватиме запровадження штрафів для закладів, що працюють у комендантську годину.