Рада у першому читанні підтримала штрафи за порушення комендантської години

Законопроєкт №10195, який ухвалили у першому читанні, передбачає штраф у розмірі від 8 500 до 17 000 грн

Суд, штраф (Фото - Depositphotos)

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №10195 про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. "За" проголосували 233 депутати, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає штраф за порушення комендантської години в розмірі від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто від 8 500 до 17 000 гривень.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

За повторне порушення протягом року сума штрафу буде вдвічі більшою.

Ще суворіше покарання передбачено для бізнесу.

За порушення комендантської години підприємцю доведеться викласти від трьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 51 000 до 102 000 гривень. У разі повторного порушення штраф також зросте вдвічі.

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки.