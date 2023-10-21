Раде предложили альтернативу ФОП для неофициально занятых лиц – спецрежим со ставкой 6%

В Верховной Раде 20 октября зарегистрировали законопроект, предлагающий создать новый налоговый режим для неофициально занятых лиц с базовой ставкой 6% от оборота. Он получил номер 10166, его авторами стал ряд депутатов во главе с первым заместителем председателя налогового комитета Ярославом Железняком.

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Специальный режим позволит работать без отчетности, налоговое обязательство со счета человека будет автоматически списываться банком.

Право на применение спецрежима налогообложения будут иметь лица, которые не являются самозанятыми, и отвечают трем требованиям:

→ не используют труд наемных лиц;

→ доход в течение года – не более 153 минимальных зарплат в год (то есть менее 1 млн грн по состоянию на 2023 год), доходы сверх этой суммы будут облагаться налогом по обычной ставке 18%;

→ работают исключительно через регистраторы расчетных операций.

В законопроекте перечислено 20 видов разрешенной деятельности для этого спецрежима, например водители (таксисты), курьеры, ремонтники, переводчики, фотографы, домашняя прислуга, няни, парикмахеры, маникюрщицы и т.д.

Необходимость создания нового налогового режима депутаты объясняют тем, что действующая упрощенная система налогообложения подходит не всем. Для некоторых это не основной или не постоянный вид деятельности, поэтому он не хочет становиться ФОП. Других отпугивает процесс регистрации и необходимость вести отчетность.

Общая сумма возможных поступлений от предложенного спецрежима, по предварительным оценкам, может составить около 10 млрд. грн.

Как пример, в пояснительной записке приводят 300 000 водителей такси, которые сотрудничают с цифровыми платформами типа Uklon или Uber. По данным депутатов, от 63% до 100% будут готовы работать официально, если им не нужно будет оформлять статус ФОП. Потенциальный фискальный эффект оценивается в 1,9 млрд грн.

Количество людей, сотрудничающих с онлайн-сервисами заказа услуг, оценивается в 400 000 человек, фискальный эффект – около 3 млрд грн.

"Учитывая указанное, существует значительный потенциал по обмену информацией с операторами цифровых платформ. Наряду с этим следует учесть также значительное количество лиц, работающих индивидуально, без сотрудничества с цифровыми платформами, но готовых осуществлять свою деятельность в легальной плоскости на других условиях, чем регистрация физическим лицом-предпринимателем", — говорится в пояснительной записке.