Ракетная атака 7 февраля: пострадавшим киевлянам выплатят по 10 800 грн помощи

Обстрел Киева 7 февраля. Фото: ГСЧС

Киевляне, у которых было значительно повреждено или полностью разрушено жилье, получены травмы либо погибли члены семьи в результате ракетной атаки 7 февраля 2024 года в Голосеевском районе Киева, могут получить по 10 800 гривен помощи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Программа предоставления экстренной денежной помощи реализуется французской гуманитарной организацией Acted при поддержке Минреинтеграции. Проект финансируется правительством США через Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA).

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Acted начала регистрацию пострадавшего населения уже 8 февраля 2024 года. За первые сутки было зарегистрировано 52 пострадавших семьи, состоящих из 126 человек.

Чтобы зарегистрироваться на получение финансовой помощи, необходимо иметь при себе документы всех членов домохозяйства, включая паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и свидетельство о рождении ребенка. Кроме того, обязательным условием является предоставление акта повреждения жилья или фото повреждений.



Помощь будет выплачиваться единовременно путем начисления денежного перевода через отделения Ощадбанка, Укрпошти, ПриватБанка или переводом на карту для выплат любого банка.