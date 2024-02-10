Ракетна атака 7 лютого: постраждалим киянам виплатять по 10 800 грн допомоги

Обстріл Києва 7 лютого. Фото: ДСНС

Кияни, у яких було значно пошкоджено або повністю зруйновано житло, або які були травмовані чи мають загиблих членів родини внаслідок ракетної атаки 7 лютого 2024 року у Голосіївському районі Києва, можуть отримати по 10 800 гривень допомоги. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Програма надання екстреної грошової допомоги реалізується французькою гуманітарною організацією Acted за підтримки Мінреінтеграції. Проєкт фінансується Урядом США через Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA).

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Acted розпочала реєстрацію постраждалого населення у Києві вже 8 лютого 2024 року. За першу добу було зареєстровано 52 постраждалі родини, які складаються зі 126 людей.

Щоб зареєструватися на отримання фінансової допомоги, потрібно мати документи усіх членів домогосподарства, зокрема паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків і свідоцтво про народження дитини. Крім того, обовʼязковою умовою є надання акта про пошкодження житла або фото пошкоджень.



Допомога виплачуватиметься одноразово шляхом нарахування грошового переказу через відділення Ощадбанку, Укрпошти, ПриватБанку або переказом на картку для виплат будь-якого банку.