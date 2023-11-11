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Ракетный удар по Грозе: семьям погибших выплатили пособие

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2023, 15:27
Ракетный удар по Грозе: семьям погибших выплатили пособие - Фото
Гроза Скриншот из видео

Семьи погибших в результате ракетного удара в селе Гроза Харьковской области получили материальную помощь от местных и областных властей, а также гуманитарных организаций, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Всем 38 семьям погибших выплачена помощь от Шевченковской поселковой военной администрации на общую сумму более 566 000 грн.

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Кроме того, из областного бюджета пострадавшие семьи получили выплаты на общую сумму около 1,4 млн грн.

Также благотворительный фонд "Актед" при поддержке ООН предоставил финансовую помощь всем пострадавшим семьям на общую сумму более 1,6 млн. грн.

Организация UNICEF выплатила компенсации 3 пострадавшим семьям с детьми. Еще семь семей с детьми получили помощь от БФ "Актед".

БУ "Украинский благотворительный альянс" оказала помощь 14 детям, потерявшим родителей в результате теракта.

  • 5 октября около 15:35 Россия ударила ракетой по кафе-магазину в Грозе. Первоначально было известно о 50 погибших, затем количество увеличилось до 52 человек, среди которых есть и ребенок. Областная прокуратура опубликовала видео с последствиями удара. Шесть детей остались полными сиротами.
  • В селе фактически на момент обстрела проживало около 100 человек – Россия убила более половины. Во время ракетного удара местные жители находились в кафе-магазине на поминках погибшего военного.

Читайте также: ООН направила полевую группу в Грозу, чтобы "собрать больше информации" об ударе россиян

Наталия Софиенко
компенсациясело Гроза
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