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Ракетний удар по Грозі: сім'ям загиблих виплатили допомогу

Этот материал также доступен на русском
11.11.2023, 15:27
Ракетний удар по Грозі: сім'ям загиблих виплатили допомогу - Фото
Гроза Скриншот з відео

Сім'ї загиблих унаслідок ракетного удару, у селі Гроза Харківської області, отримали матеріальну допомогу від місцевої й обласної влади, а також гуманітарних організацій, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Всім 38 родинам загиблих виплачена допомога від Шевченківської селищної військової адміністрації на загальну суму понад 566 000 грн.

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Крім того, з обласного бюджету постраждалі родини отримали виплати на загальну суму майже 1,4 млн грн.

Також благодійний фонд "Актед" за підтримки ООН надав фінансову допомогу усім постраждалим родинам на загальну суму понад 1,6 млн грн.

Організація UNICEF виплатила компенсації 3 постраждалим сім’ям із дітьми. Ще 7 родин із дітьми отримали допомогу від БФ "Актед".

БО "Український благодійний альянс" надала допомогу 14 дітям, що втратили батьків унаслідок теракту.

  • 5 жовтня близько 15:35 Росія вдарила ракетою по кафе-магазину у Грозі. Початково було відомо про 50 загиблих, потім кількість збільшилась до 52 осіб, серед яких є і дитина. Обласна прокуратура опублікувала відео з наслідками удару. Шестеро дітей залишилися повними сиротами. 
  • У селі фактично на момент обстрілу проживало близько 100 осіб – Росія вбила більш ніж половину. Під час ракетного удару місцеві перебували в кафе-магазині на поминках загиблого військового.

Читайте також: ООН направила польову групу до Грози, щоб "зібрати більше інформації" про удар росіян

Наталія Софієнко
компенсаціясело Гроза
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