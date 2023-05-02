Размер жилищной субсидии за апрель уменьшится: в Пенсионном фонде назвали причину

Субсидия на оплату коммунальных услуг рассчитывается в апреле и октябре с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля. Поэтому размер жилищной субсидии, которую выплатят в мае за апрель, уменьшится, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

"Это значит, что в апреле субсидия, которая будет выплачиваться в мае, рассчитана на все полученные услуги, в том числе за 15 дней на услуги отопления", – говорится в сообщении.

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На неотапливаемый сезон – на период с 1 мая по 30 сентября – Пенсионный фонд Украины рассчитает жилищные субсидии для большинства граждан, получавших их во время отопительного периода, автоматически при условии, что не изменились данные об имущественном состоянии или составе семьи.

Если же изменения произошли, получатели субсидии должны предоставлять в течение 30 дней в территориальные органы Фонда информацию о таких изменениях, напомнили в ПФУ.

Функции выплаты субсидий перешли в Пенсионный фонд с 1 октября 2022 года. С 1 декабря Пенсионный фонд также назначает субсидии. В апреле ПФУ направил на субсидии и льготы за март 5,4 млрд грн. Это меньше, чем размер за февраль (5,7 млрд гривен).

Наталія Софієнко

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