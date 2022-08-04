Реальный прожиточный минимум составляет около 6500 гривень – Минсоцполитики

Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что реальный прожиточный минимум в Украине в 2,6 раза больше фактического и составляет около 6500 гривень. Об этом она сообщила в интервью Интерфакс-Украина.

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По ее словам, по оценкам министерства реальный прожиточный минимум в стране выше в 2,6 раза, чем предусмотренный в госбюджете на уровне 2600 грн.

Жолнович отметила, что прожиточный минимум нужно рассчитывать не для отдельного человека, а для домохозяйства.

По ее словам, минимальные расходы для одного человека составляют около 6000 грн, чтобы оплатить аренду, квартплату, коммунальные и другое. Если рассматривать траты для двоих-троих людей в домохозяйстве, то с каждым следующим членом эта сумма снижается.

"Следует понимать, что этот минимум нельзя выводить линейно для каждого человека, нужно рассматривать именно домохозяйства. Но однозначно, что утвержденный – меньше реального", – сказала министр.

Жолнович добавила, что сейчас правительство работает над наполнением бюджета, чтобы осуществить плановое повышение прожиточного минимума в декабре, поскольку он уже внесен в бюджет.

При этом, по словам Жолнович, сейчас власть не планируют кардинально пересматривать те стандарты, которые заложены в нынешнем бюджете. То есть о возможном повышении прожиточного минимума к реальному речь не идет.

"Есть норма, которая предусматривает, что государство может обеспечить определенный уровень помощи с учетом своего общего материального положения. То есть, если ты не имеешь, то больше не дашь, законы математики никто не отменял", – добавила Жолнович.

С 1 июля прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2600 грн, а в декабре должен повыситься до 2684 грн.

По оценкам Всемирного банка, количество бедных людей в Украине в результате войны увеличится почти в четыре раза. Доля бедного населения в 2022 году может составить 70% по сравнению с довоенными 18%.

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Наталия Фреик

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