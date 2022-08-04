UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Реальный прожиточный минимум составляет около 6500 гривень – Минсоцполитики

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 13:43
Реальный прожиточный минимум составляет около 6500 гривень – Минсоцполитики - Фото
Оксана Жолнович (Фото: Facebook)

Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что реальный прожиточный минимум в Украине в 2,6 раза больше фактического и составляет около 6500 гривень. Об этом она сообщила в интервью Интерфакс-Украина.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

По ее словам, по оценкам министерства реальный прожиточный минимум в стране выше в 2,6 раза, чем предусмотренный в госбюджете на уровне 2600 грн. 

Жолнович отметила, что прожиточный минимум нужно рассчитывать не для отдельного человека, а для домохозяйства.

По ее словам, минимальные расходы для одного человека составляют около 6000 грн, чтобы оплатить аренду, квартплату, коммунальные и другое. Если рассматривать траты для двоих-троих людей в домохозяйстве, то с каждым следующим членом эта сумма снижается.

"Следует понимать, что этот минимум нельзя выводить линейно для каждого человека, нужно рассматривать именно домохозяйства. Но однозначно, что утвержденный – меньше реального", – сказала министр.

Жолнович добавила, что сейчас правительство работает над наполнением бюджета, чтобы осуществить плановое повышение прожиточного минимума в декабре, поскольку он уже внесен в бюджет.

При этом, по словам Жолнович, сейчас власть не планируют кардинально пересматривать те стандарты, которые заложены в нынешнем бюджете. То есть о возможном повышении прожиточного минимума к реальному речь не идет. 

"Есть норма, которая предусматривает, что государство может обеспечить определенный уровень помощи с учетом своего общего материального положения. То есть, если ты не имеешь, то больше не дашь, законы математики никто не отменял", – добавила Жолнович.

  • С 1 июля прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2600 грн, а в декабре должен повыситься до 2684 грн.
  • По оценкам Всемирного банка, количество бедных людей в Украине в результате войны увеличится почти в четыре раза. Доля бедного населения в 2022 году может составить 70% по сравнению с довоенными 18%.

Читайте также: Затяжная война России против Украины может вызвать крайнюю бедность 90% населения – ООН

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Минсоцполитики прожиточный минимум
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 