Регулятор отказался продлить срок действия инвестиционного фонда Порошенко на 20 лет

Петр Порошенко. Фото: Европейская солидарность

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) отказалась продлить срок действия публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал", которое контролирует активы народного депутата и пятого президента Украины Петра Порошенко. Решение принято в связи с применением санкций СНБО против политика, указано в постановлении НКЦБФР от 27 июня, передает Интерфакс-Украина.

Как указано в постановлении, Порошенко воспользовался своими правами на ценные бумаги фонда, что расценивается как распоряжение активами, что противоречит действующим санкциям.

В документе указано, что 29 апреля 2025 года Порошенко принял решение о продлении срока действия фонда еще на 20 лет. Его подпись под обновленной редакцией устава была нотариально заверена 2 мая в Варшаве.

Компания по управлению активами "Фьюжн Кэпитал Партнерз", обслуживающая фонд, настаивает на том, что продление срока деятельности не является распоряжением активами, а следовательно, не нарушает ограничений. Однако регулятор придерживается противоположной точки зрения.

"Подпись Петра Порошенко на новой редакции устава, заверенная в Варшаве, свидетельствует о его личном использовании корпоративных прав", – подчеркивается в решении Комиссии.

Кроме того, согласно санкционному решению СНБО, Порошенко должен был передать корпоративные права в управление другому лицу в течение 60 дней. Однако Комиссия не получала информации о выполнении этого требования.

Согласно последнему опубликованному отчету фонда за 2020 год, среди его активов были значительные доли в таких компаниях, как страховая компания "Країна" (49,99%), телерадиокомпании "Експрес-Інформ" (90%) и "НБМ" (100%), судостроительный завод в Севастополе (89,32%) и Международный инвестиционный банк (50,08%). Фонд также контролировал ряд других юридических лиц, в том числе иностранные структуры Prime Asset Partners Limited и Feruvita SL (обе – 100%).