Регулятор відмовився продовжити термін дії інвестфонду Порошенка на 20 років

Петро Порошенко. Фото: Європейська солідарність

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) відмовилася продовжити строк діяльності публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал", який контролює активи народного депутата та п’ятого президента України Петра Порошенка. Рішення ухвалено з огляду на застосування санкцій РНБО проти політика, вказано у постанові НКЦПФР від 27 червня, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначено в постанові, Порошенко скористався своїми правами за цінними паперами фонду, що розцінюється як розпорядження активами, всупереч чинним санкціям.

У документі вказано, що 29 квітня 2025 року Порошенко ухвалив рішення про продовження строку дії фонду ще на 20 років. Його підпис під оновленою редакцією статуту був завірений нотаріально 2 травня у Варшаві.

Компанія з управління активами "Ф’южн Капітал Партнерз", яка обслуговує фонд, наполягає, що продовження терміну діяльності не є розпорядженням активами, а отже, не порушує обмежень. Однак регулятор дотримується протилежного погляду.

"Підпис Петра Порошенка на новій редакції статуту, завірений у Варшаві, свідчить про його особисте використання корпоративних прав", – підкреслюється в рішенні Комісії.

Крім того, згідно з санкційним рішенням РНБО, Порошенко мав передати корпоративні права в управління іншій особі протягом 60 днів. Проте Комісія не отримувала інформації про виконання цієї вимоги.

Згідно з останнім оприлюдненим звітом фонду за 2020 рік, серед його активів були значні частки в таких компаніях, як страхова компанія "Країна" (49,99%), телерадіокомпанії "Експрес-Інформ" (90%) і "НБМ" (100%), суднобудівний завод у Севастополі (89,32%) та Міжнародний інвестиційний банк (50,08%). Також фонд контролював низку інших юридичних осіб, зокрема іноземні структури Prime Asset Partners Limited та Feruvita S.L. (обидві – 100%).