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Ринат Ахметов удвоил личное состояние за 2021 год – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2022, 14:12
Ринат Ахметов удвоил личное состояние за 2021 год – Bloomberg - Фото
Ринат Ахметов (Фото: пресс-служба ФК Шахтер)

Личное состояние Рината Ахметова выросло на 55% или на $4,14 млрд за 2021 год. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.  

На начало января в рейтинге 500 самых богатых людей планеты Ахметов занимает 190 место с состоянием $11,7 млрд. 

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Ахметов – единственный представитель Украины в Bloomberg Billionaires Index. 

"Самый богатый человек Украины владеет Систем Кэпитал Менеджмент, крупнейшим промышленным конгломератом страны. Мариупольская компания инвестирует в металлургию, добычу полезных ископаемых и энергетику. Он владеет энергетической компанией ДТЭК и контролирует 71,2% акций Метинвеста, крупнейшего производителя стали в стране", – говорится в профайле Ахметова на Bloomberg.  

По подсчетам агентства, состояние Ахметова сопоставимо с 0,0558% ВВП США, на свои деньги он в состоянии купить 6,4 млн унций золота или 150 млн баррелей нефти. 

Ринат Ахметов удвоил личное состояние за 2021 год – Bloomberg

  • 6 апреля 2021 года семь представителей Украины вошли в 35-й ежегодный рейтинг миллиардеров американского издания Forbes. Самым богатым гражданином Украины остается Ринат Ахметов: в глобальном рейтинге с размером личного состояния в $7,6 млрд он занял 327 место.   
  • 4 июня в пресс-службе Рината Ахметова заявили, что он не считает себя олигархом, а крупным инвестором.   

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Роман Брыль
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ринат ахметов рейтинг миллиардеров bloomberg billionaires index
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