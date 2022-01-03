Ринат Ахметов удвоил личное состояние за 2021 год – Bloomberg

Личное состояние Рината Ахметова выросло на 55% или на $4,14 млрд за 2021 год. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

На начало января в рейтинге 500 самых богатых людей планеты Ахметов занимает 190 место с состоянием $11,7 млрд.

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Ахметов – единственный представитель Украины в Bloomberg Billionaires Index.

"Самый богатый человек Украины владеет Систем Кэпитал Менеджмент, крупнейшим промышленным конгломератом страны. Мариупольская компания инвестирует в металлургию, добычу полезных ископаемых и энергетику. Он владеет энергетической компанией ДТЭК и контролирует 71,2% акций Метинвеста, крупнейшего производителя стали в стране", – говорится в профайле Ахметова на Bloomberg.

По подсчетам агентства, состояние Ахметова сопоставимо с 0,0558% ВВП США, на свои деньги он в состоянии купить 6,4 млн унций золота или 150 млн баррелей нефти.

6 апреля 2021 года семь представителей Украины вошли в 35-й ежегодный рейтинг миллиардеров американского издания Forbes. Самым богатым гражданином Украины остается Ринат Ахметов: в глобальном рейтинге с размером личного состояния в $7,6 млрд он занял 327 место.

4 июня в пресс-службе Рината Ахметова заявили, что он не считает себя олигархом, а крупным инвестором.

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Роман Брыль

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