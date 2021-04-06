Семь граждан Украины попали в рейтинг миллиардеров Forbes. У самого богатого – $7,6 млрд

Семь представителей Украины вошли в 35-й ежегодный рейтинг миллиардеров американского издания Forbes. Полный список миллиардеров опубликован на сайте издания.

По данным Forbes самым богатым гражданином Украины остается Ринат Ахметов: в глобальном рейтинге с размером личного состояния в $7,6 млрд он занял 327 место. В прошлогоднем рейтинге Ахметов занимал 875 место.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Второй – Виктор Пинчук: $2,5 млрд, 1249 место (1613 место в рейтинге 2020 года).

Замыкает тройку Константин Жеваго: $2,3 млрд, 1362 место (1990 в прошлогоднем рейтинге).

Далее следуют: Игорь Коломойский – $1,7 млрд, 1750 место (1990 в 2020 году) и Геннадий Боголюбов – $1,7 млрд, 1833 место (1750 в 2020 году).

В рейтинг Forbes вернулся Петр Порошенко, не упоминавшийся в списке миллиардеров с 2015 года. Его состояние оценили в $1,7 млрд (1931 место).

Замыкает список граждан Украины в рейтинге Forbes Вадим Новинский: $1,4 млрд, 2141-е место (2057 в 2020 году).

Возглавляет список самых богатых людей планеты по версии Forbes основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в $177 млрд.

Вторую строчку рейтинга занимает основатель Tesla и SpaceX Илон Маск – $151 млрд. Третий – глава группы компаний Louis Vuiton Moet Hennessy Бернар Арно: $150 млрд.

Forbes отмечает, что за прошедший год в мире стало на 660 миллиардеров больше и их число достигло 2755 человек. Впервые в рейтинг попали 493 человека.

Совокупное состояние всех миллиардеров за год увеличилось на $5,1 трлн до $13,1 трлн.

19 января 2021 года Forbes составил рейтинг самых щедрых миллиардеров США, подсчитав, сколько каждый из них отдал на благотворительность за всю свою жизнь.

21 января ВВС сообщил, что во время пандемии коронавируса состояние десяти богатейших людей мира выросло на $540 млрд.

18 февраля основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск вернул звание самого богатого человека мира.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.