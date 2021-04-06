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Семь граждан Украины попали в рейтинг миллиардеров Forbes. У самого богатого – $7,6 млрд

06.04.2021, 19:25
Семь граждан Украины попали в рейтинг миллиардеров Forbes. У самого богатого – $7,6 млрд - Фото
Ринат Ахметов (Фото: Robert Ghement/EPA)

Семь представителей Украины вошли в 35-й ежегодный рейтинг миллиардеров американского издания Forbes. Полный список миллиардеров опубликован на сайте издания. 

По данным Forbes самым богатым гражданином Украины остается Ринат Ахметов: в глобальном рейтинге с размером личного состояния в $7,6 млрд он занял 327 место. В прошлогоднем рейтинге Ахметов занимал 875 место.

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Второй – Виктор Пинчук: $2,5 млрд, 1249 место (1613 место в рейтинге 2020 года).

Замыкает тройку Константин Жеваго: $2,3 млрд, 1362 место (1990 в прошлогоднем рейтинге).

Далее следуют: Игорь Коломойский – $1,7 млрд, 1750 место (1990 в 2020 году) и Геннадий Боголюбов – $1,7 млрд, 1833 место (1750 в 2020 году).

В рейтинг Forbes вернулся Петр Порошенко, не упоминавшийся в списке миллиардеров с 2015 года. Его состояние оценили в $1,7 млрд (1931 место).

Замыкает список граждан Украины в рейтинге Forbes Вадим Новинский: $1,4 млрд, 2141-е место (2057 в 2020 году).

Возглавляет список самых богатых людей планеты по версии Forbes основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в $177 млрд.

Вторую строчку рейтинга занимает основатель Tesla и SpaceX Илон Маск – $151 млрд. Третий – глава группы компаний Louis Vuiton Moet Hennessy Бернар Арно: $150 млрд.

Forbes отмечает, что за прошедший год в мире стало на 660 миллиардеров больше и их число достигло 2755 человек. Впервые в рейтинг попали 493 человека.

Совокупное состояние всех миллиардеров за год увеличилось на $5,1 трлн до $13,1 трлн.

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Роман Брыль
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ринат ахметов рейтинг миллиардеров
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