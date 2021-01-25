Во время пандемии состояние 10 богатейших людей мира выросло на $540 млрд

Во время пандемии коронавируса состояния десяти богатейших людей мира выросли на $540 млрд. Об этом говорится в отчете международной организации Oxfam, которая занимается решением проблем бедности, сообщает BBC.

С 18 марта по 31 декабря 2020 года состояния мировых миллиардов в мире выросли с $3,9 трлн до $11,95 трлн, то есть на $540 млрд, отмечает организация.

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В 10 самых богатых людей, чье состояние выросло, входят в частности основатель Amazon Джефф Безос, основатель Tesla Илон Маск и основатель Facebook Марк Цукерберг.

Oxfam критикует международные финансовые организации и политику развитых государств, которые, как считают активисты, поддерживают прежде всего миллиардеров.

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Доклад Oxfam представлен к началу онлайн-сессии Всемирного экономического форума с участием лидеров государств, руководителей международных финансовых организаций и крупных предпринимателей. Главной темой форума называют выход из кризиса, вызванного пандемией.

8 октября 2020 года состояние миллиардеров во время пандемии достигло рекордного уровня – $10,2 трлн к концу июля 2020 года, причем больше всего зарабатывали высшие руководители технологических и промышленных предприятий.

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Наталия Софиенко

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