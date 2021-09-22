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Роналду обошел Месси в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов. Кто еще в топ-10

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 14:34
Роналду обошел Месси в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов. Кто еще в топ-10 - Фото
Криштиану Роналду (Фото: depositphotos.com)

Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в мире в 2021 году по версии Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания.   

Роналду заработает $125 млн в сезоне 2021/22, подсчитали в Forbes. Из этой суммы $70 млн – заработная плата и бонусы от возвращения в английский клуб Манчестер Юнайтед. Оставшиеся $55 млн – доходы от рекламы. 

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На второе место рейтинга опустился аргентинец Лионель Месси с ожидаемым доходом за сезон в $110 млн. Его зарплата в новом клубе Пари Сен-Жермен составит $75 млн, доходы от рекламы - $35 млн. 

Также в топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов вошли:  

- бразилец Неймар из ПСЖ – $95 млн ($75 млн зарплата, $20 млн доход от рекламы);

- француз Килиан Мбаппе из ПСЖ - $43 млн ($18 млн + $15 млн);

- египтянин Мохаммед Салах из Ливерпуля - $41 млн ($25 млн + $16 млн); 

- поляк Роберт Левандовский из Баварии - $35 млн ($27 млн + $8 млн); 

- испанец Андрес Иньеста из японского клуба Виссел Кобе - $35 млн ($31 млн + $4 млн); 

- француз Поль Погба из Манчестер Юнайтед - $34 млн ($27 млн + $7 млн); 

- валлиец Гарет Бэйл из мадридского Реала - $32 млн ($26 млн + $6 млн); 

- бельгиец Эден Азар из Реала - $29 млн ($26 млн + $3 млн). 

В целом, первая десятка самых высокооплачиваемых футболистов получит $585 млн за текущий сезон. В 2020 году доход топ-10 футболистов составил $570 млн. 

Основная часть дохода – зарплаты и бонусы – совокупно $415 млн, что всего на 2,6% больше, чем в прошлом сезоне. 

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Роман Брыль
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Лионель Месси криштиану роналду рейтинг forbes
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