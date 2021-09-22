Роналду обошел Месси в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов. Кто еще в топ-10

Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в мире в 2021 году по версии Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Роналду заработает $125 млн в сезоне 2021/22, подсчитали в Forbes. Из этой суммы $70 млн – заработная плата и бонусы от возвращения в английский клуб Манчестер Юнайтед. Оставшиеся $55 млн – доходы от рекламы. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

На второе место рейтинга опустился аргентинец Лионель Месси с ожидаемым доходом за сезон в $110 млн. Его зарплата в новом клубе Пари Сен-Жермен составит $75 млн, доходы от рекламы - $35 млн.

Также в топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов вошли:

- бразилец Неймар из ПСЖ – $95 млн ($75 млн зарплата, $20 млн доход от рекламы);

- француз Килиан Мбаппе из ПСЖ - $43 млн ($18 млн + $15 млн);

- египтянин Мохаммед Салах из Ливерпуля - $41 млн ($25 млн + $16 млн);

- поляк Роберт Левандовский из Баварии - $35 млн ($27 млн + $8 млн);

- испанец Андрес Иньеста из японского клуба Виссел Кобе - $35 млн ($31 млн + $4 млн);

- француз Поль Погба из Манчестер Юнайтед - $34 млн ($27 млн + $7 млн);

- валлиец Гарет Бэйл из мадридского Реала - $32 млн ($26 млн + $6 млн);

- бельгиец Эден Азар из Реала - $29 млн ($26 млн + $3 млн).

В целом, первая десятка самых высокооплачиваемых футболистов получит $585 млн за текущий сезон. В 2020 году доход топ-10 футболистов составил $570 млн.

Основная часть дохода – зарплаты и бонусы – совокупно $415 млн, что всего на 2,6% больше, чем в прошлом сезоне.

13 мая 2021 года боец смешанных единоборств Конор Макгрегор возглавил ежегодный рейтинг Forbes десяти самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

21 сентября футбольная онлайн-игра привлекла $700 млн. Среди инвесторов – известные футболисты. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

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