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В рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира сменился лидер – Forbes

13.05.2021, 13:14
В рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира сменился лидер – Forbes - Фото
Конор Макгрегор (Фото: ЕРА)

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор возглавил ежегодный рейтинг десяти самых высокооплачиваемых спортсменов мира, заработав за год $180 млн. Об этом пишет Forbes. 

Издание отмечает, что основную часть дохода Макгрегор получил от продажи за $150 млн контрольного пакета бренда виски Proper No. Twelve компании Proximo Spirits. Сумма его спортивных гонораров составила всего $22 млн. Макгрегор планирует и дальше заниматься бизнесом и даже заявлял о намерении купить английский футбольный клуб Манчестер Юнайтед.

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Вторую строчку рейтинга занял игрок испанской Барселоны Лионель Месси с доходом $130 млн, из которых $99 млн он получил по контракту в футбольном клубе.

Третье место в рейтинге занял футболист итальянского Ювентуса Кришитано Роналдо, заработаший за прошлый год $120 млн. Значительную часть средств – $50 млн – Роналдо получил от коммерческого контракта с Nike, от продажи одежды и аксессуаров своего бренда CR7, и дохода от принадлежащих ему отелей и спортивных залов.

В топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2021 году также вошли квотербэк команды по американскому футболу Dallas Cowboys Дак Прескотт – $107,5 млн (из них по коммерческим контрактам $10 млн), баскетболист Леброн Джеймс – $96,5 млн (коммерческие контракты $60 млн), футболист Неймар –  $95 млн ($19 млн), теннисист Рожер Федерер –  $90 млн (вся сумма исключительно от коммерческих контрактов), автогонщик Льюис Хэмилтон – $82 млн ($12 млн), квотербэк Том Брэди – $76 млн ($31 млн) и баскетболист Кевин Дюрант – $75 млн ($44 млн).

Всего, участники рейтинга за год заработали $1,06 млрд, что только на $100 000 меньше абсолютного рекорда по совокупному доходу десяти самых высокооплачиваемых спортсменов, установленному в 2018 году.

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Роман Брыль
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Лионель Месси криштиану роналду Forbes Конор Макгрегор
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