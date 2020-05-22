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Руководительницу отделения госбанка подозревают в присвоении более 1 млн грн

Руководительницу отделения госбанка подозревают в присвоении более 1 млн грн
22.05.2020, 18:22

Правоохранители проверяют, не произошла кража еще 9 млн грн вкладчиков

Начальницу центрального отделения госбанка подозревают в присвоении более 1 млн грн 19 клиентов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

По данным следствия, начальница договорилась с подчиненными, которые входили в автоматизированную банковскую систему с помощью чужого логина и пароля. Они меняли информацию в системе, создавая официальные банковские документы. Работники отделения снимали наличные с карточных счетов клиентов банка и передавали начальнице.

Руководителю сообщили о подозрении в нарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением по сговору с группой лиц. Подозреваемой грозит ограничение свободы на 3-5 лет или лишение свободы на 3-8 лет.

Правоохранители проверяют, присвоила ли подозреваемая еще 9 млн грн клиентов госбанка.

Следствие также предоставит правовую оценку действиям ее подчиненных, привлеченных к присвоению средств.

  • В 2019 году мошенники украли с банковских карт 362 млн грн. Это в полтора раза больше, чем в 2018 году. -Прежнему чаще всего мошенники обманом подталкивают людей отдать деньги или поделиться конфиденциальной информацией.
  • Более половины украинцев, интересующихся информацией о финансовых услугах хотя бы на минимальном уровне, не хранят деньги в банках. Доля опрошенных, которые заявляют о недоверии к банкам, за два года снизилась с 44% до 30%.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Ольга Чайка
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