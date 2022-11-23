Рынок микрокредитов начал оживать: количество займов за квартал выросло втрое

Сумма займов, предоставленных микрофинансовыми организациями, в третьем квартале 2022 года увеличилась втрое по сравнению со вторым. Об этом пишет Opendatabot со ссылкой на данные Национального банка.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

За этот период было оформлено 1,15 млн сделок на сумму 4,29 млрд грн.

Для сравнения:

● 1 квартал 2022 года – 0,36 млн сделок на 1,36 млрд грн

● 2 квартал 2022 года – 2,23 млн сделок на 11,34 млрд грн

● 4 квартал 2021 года – 3,31 млн сделок на 16,65 млрд грн

● 3 квартал 2021 года – 3,69 млн сделок на 17,18 млрд грн

В целом за девять месяцев 2022 года количество выданных кредитов почти в три раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Средняя сумма микрокредитов в Украине в третьем квартале составила всего 3720 грн, хотя перед началуом войны достигала 5079 грн.

Задолженность по микрокредитам сокращается. С начала года она сократилась на 1,9 млрд грн или 14% и составляет 11 млрд грн.

Микрокредит – это кредит размером в одну минимальную заработную плату. Получить такой заем в основном легче, чем в банке. Обычно требуется минимальный пакет документов: паспорт гражданина Украины, идентификационный код налогоплательщика, банковская карточка с минимальным остатком на счете и контактные данные. Поскольку такие кредиты выдаются быстро и легко, они значительно дороже тех, которые долго и сложно оформляются банками.

Читайте также: Микрокредиты под 1200% исчезают. Выживет ли рынок быстрых денег до зарплаты

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.