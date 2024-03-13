С украинских должников принудительно взыскали рекордную сумму в прошлом году
В судебном порядке с украинских должников принудительно взыскали 25,2 млрд грн в 2023 году и это рекорд за последние пять лет. Об этом сообщает opendatabot.
За год сумма взысканий выросла в 2,5 раза.
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Общая сумма долгов на конец прошлого года – 435 млрд грн. Соответственно, удалось взыскать только 6% (или 6 копеек с каждой гривни долга) от общей суммы. В 2022 году этот показатель составлял 5 копеек с каждой гривни.
Государственная исполнительная служба выполнила почти 2 млн исполнительных документов в прошлом году.
Сейчас почти 60% от общего количества исполнительных производств реализуются — это достаточно высокий показатель, отмечают в opendatabot.
"Судебное взыскание долгов значительно улучшилось благодаря появлению института частных исполнителей и автоматическому блокированию счетов. Однако ситуация осложняется стремительным ростом количества должников из-за войны и недостаточным информированием по штрафам за нарушения ПДД, которые составляют почти 20% от всех долгов в стране", — прокомментировал Алексей Иванкин, руководитель opendatabot.
- На конец 2023 года на украинцах "висело" 8,7 млн неоплаченных долгов.
- Украинцы за время войны задолжали за свет 15 млрд грн: больше всего – киевляне.