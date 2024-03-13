С украинских должников принудительно взыскали рекордную сумму в прошлом году

Фото: depositphotos.com

В судебном порядке с украинских должников принудительно взыскали 25,2 млрд грн в 2023 году и это рекорд за последние пять лет. Об этом сообщает opendatabot.

За год сумма взысканий выросла в 2,5 раза.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Общая сумма долгов на конец прошлого года – 435 млрд грн. Соответственно, удалось взыскать только 6% (или 6 копеек с каждой гривни долга) от общей суммы. В 2022 году этот показатель составлял 5 копеек с каждой гривни.

Государственная исполнительная служба выполнила почти 2 млн исполнительных документов в прошлом году.

Сейчас почти 60% от общего количества исполнительных производств реализуются — это достаточно высокий показатель, отмечают в opendatabot.

"Судебное взыскание долгов значительно улучшилось благодаря появлению института частных исполнителей и автоматическому блокированию счетов. Однако ситуация осложняется стремительным ростом количества должников из-за войны и недостаточным информированием по штрафам за нарушения ПДД, которые составляют почти 20% от всех долгов в стране", — прокомментировал Алексей Иванкин, руководитель opendatabot.

Источник: opendatabot

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем