На украинцах "висят" 8,7 млн неоплаченных долгов. Количество должников растет

Количество долгов в Едином реестре должников (ЕРД) увеличилось до 8,7 млн на начало октября 2023 года. За последний год их прибавилось почти 1,2 млн, сообщает opendatabot.

В Реестр должников попадают граждане и компании, в отношении которых открыты исполнительные производства за невыполнение решений судов, неуплату штрафов, несвоевременную выплату задолженностей перед банками и т.д.

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Практически половина новых долгов — 49% — появилась в ЕРД с мая по август текущего года, еще 67 000 долгов прибавились в течение августа-сентября. Для сравнения: за август-сентябрь 2022 года количество долгов в ЕРД, наоборот, уменьшилось — на 354 000.

Наибольший прирост в течение года наблюдался в категории "Взыскание судебного сбора" – +68%. Доля этих долгов в реестре составляет 4%.

Наибольшую долю от общего количества долгов по-прежнему составляют долги в категории "Взыскания в пользу государства" — 22,3%. За последний год прирост в данной категории составил 19%.

Доля долгов по штрафам за нарушение ПДД составляет 19,6% от общего количества долгов, и с октября 2022-го количество таких долгов выросло на 8%.

Количество долгов по коммуналке за год увеличилось на 13%, или на 73 000. Почти три четверти из них появились в ЕРД за прошлый отопительный сезон — с октября 2022-го по май 2023-го. Еще 12%, или 8600 долгов, прибавились в августе-сентябре 2023 года. Доля таких долгов в реестре составляет 7,4%.

В категории "Взыскание средств" (в частности, речь идет и о долгах по кредитам) количество долгов за год выросло незначительно — на 1,7%. Доля в ЕРД – 17,9%.

Несущественно выросло количество долгов по алиментам (всего на 2%), а их доля в реестре составляет 2,3%.

В Украине для должников предусмотрен ряд санкций, среди которых — ограничение на открытие новых банковских счетов и блокирование текущих, запрет на выезд за границу, невозможность регистрации различных соглашений через нотариусов и др.

Такие наказания имеют еще и "имиджевые" последствия: к ЕРД открыт публичный доступ и информацию в нем могут проверять, в частности, работодатели при приеме на работу.

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