На українцях "висять" 8,7 млн неоплачених боргів. Кількість боржників зростає

Кількість боргів у Єдиному реєстрі боржників (ЄРБ) збільшилась до 8,7 млн на початок жовтня 2023 року. За останній рік їх додалося майже 1,2 млн, повідомляє opendatabot.

До Реєстру боржників потрапляють громадяни та компанії, щодо яких відкриті виконавчі провадження за невиконання рішень судів, несплату штрафів, невчасну виплату заборгованостей перед банками тощо.

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Майже половина нових боргів – 49% – з'явилася в ЄРБ з травня до серпня поточного року, ще 67 000 боргів додалися протягом серпня-вересня. Для порівняння: за серпень-вересень 2022 року кількість боргів в ЄРБ, навпаки, зменшилася – на 354 000.

Найбільший приріст протягом року спостерігався у категорії "Стягнення судового збору" – +68%. Частка цих боргів у реєстрі становить 4%.

Найбільшу частку від загальної кількості боргів, як і раніше, становлять борги у категорії "Стягнення на користь держави" – 22,3%. За останній рік приріст у цій категорії становив 19%.

Частка боргів зі штрафів за порушення ПДР становить 19,6% від загальної кількості боргів, і з жовтня 2022 року кількість таких боргів зросла на 8%.

Кількість боргів з комуналки за рік збільшилася на 13%, або на 73 000. Майже три чверті з них з'явилися в ЄРБ минулого опалювального сезону — з жовтня 2022-го до травня 2023-го. Ще 12%, або 8600 боргів, додалися у серпні-вересні 2023 року. Частка таких боргів у реєстрі становить 7,4%.

У категорії "Стягнення коштів" (зокрема, йдеться і про борги за кредитами) кількість боргів за рік зросла незначно — на 1,7%. Частка у реєстрі – 17,9%.

Несуттєво зросла кількість боргів за аліментами (загалом на 2%), а їх частка у ЄРБ становить 2,3%.

В Україні для боржників передбачено низку санкцій, серед яких — обмеження на відкриття нових банківських рахунків та блокування поточних, заборона на виїзд за кордон, неможливість реєстрації різних угод через нотаріусів тощо.

Такі покарання мають ще й "іміджеві" наслідки: до ЄРБ відкрито публічний доступ та інформацію в ньому можуть перевіряти, зокрема, роботодавці під час прийому на роботу.

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