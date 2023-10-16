RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

На українцях "висять" 8,7 млн неоплачених боргів. Кількість боржників зростає

Этот материал также доступен на русском
16.10.2023, 11:56
На українцях
Фото: пресслужба НБУ

Кількість боргів у Єдиному реєстрі боржників (ЄРБ) збільшилась до 8,7 млн на початок жовтня 2023 року. За останній рік їх додалося майже 1,2 млн, повідомляє opendatabot.

До Реєстру боржників потрапляють громадяни та компанії, щодо яких відкриті виконавчі провадження за невиконання рішень судів, несплату штрафів, невчасну виплату заборгованостей перед банками тощо.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Майже половина нових боргів – 49% – з'явилася в ЄРБ з травня до серпня поточного року, ще 67 000 боргів додалися протягом серпня-вересня. Для порівняння: за серпень-вересень 2022 року кількість боргів в ЄРБ, навпаки, зменшилася – на 354 000.

Найбільший приріст протягом року спостерігався у категорії "Стягнення судового збору" – +68%. Частка цих боргів у реєстрі становить 4%.

Найбільшу частку від загальної кількості боргів, як і раніше, становлять борги у категорії "Стягнення на користь держави" – 22,3%. За останній рік приріст у цій категорії становив 19%.

Частка боргів зі штрафів за порушення ПДР становить 19,6% від загальної кількості боргів, і з жовтня 2022 року кількість таких боргів зросла на 8%.

Кількість боргів з комуналки за рік збільшилася на 13%, або на 73 000. Майже три чверті з них з'явилися в ЄРБ минулого опалювального сезону — з жовтня 2022-го до травня 2023-го. Ще 12%, або 8600 боргів, додалися у серпні-вересні 2023 року. Частка таких боргів у реєстрі становить 7,4%.

У категорії "Стягнення коштів" (зокрема, йдеться і про борги за кредитами) кількість боргів за рік зросла незначно — на 1,7%. Частка у реєстрі – 17,9%.

Несуттєво зросла кількість боргів за аліментами (загалом на 2%), а їх частка у ЄРБ становить 2,3%.

В Україні для боржників передбачено низку санкцій, серед яких — обмеження на відкриття нових банківських рахунків та блокування поточних, заборона на виїзд за кордон, неможливість реєстрації різних угод через нотаріусів тощо.

Такі покарання мають ще й "іміджеві" наслідки: до ЄРБ відкрито публічний доступ та інформацію в ньому можуть перевіряти, зокрема, роботодавці під час прийому на роботу.

Роман Бриль
боргиopendatabotЄдиний реєстр боржниківборжники
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 