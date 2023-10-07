Нацбанк встановив нові ознаки дефолту боржника
Національний банк продовжує поступово повертати вимоги до банків, які були тимчасово послаблені на початку повномасштабного вторгнення, у тому числі стосовно здійснення оцінки кредитного ризику. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
З 31 жовтня 2023 року відновлюються окремі вимоги Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління НБУ від 30.06.2016 року № 351 (зі змінами).
Зокрема, вимоги про визнання банком дефолту боржника, якщо боржник сплатив борг в обсязі менше ніж обсяг доходів, визнаний банком, або відбулося зменшення відсоткової ставки за кредитом більш ніж на 30% від первинних умов договору, що не спричинене зміною ринкових умов.
Водночас ґрунтуючись на визначених у Положенні № 351 принципах оцінки кредитного ризику, запроваджуються додаткові ознаки дефолту боржників — юридичних осіб, активи яких оцінюються на індивідуальній основі. До таких ознак належать, зокрема:
- значне пошкодження або знищення майна, необхідного для здійснення боржником операційної діяльності;
розташування всього або значної частини бізнесу боржника на територіях, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих РФ;
- втрата ринків збуту або спроможності здійснювати діяльність;
- фінансовий стан боржника, що свідчить про його неспроможність забезпечувати виконання зобов’язань зі сплати відсотків перед усіма банками-кредиторами та іншими кредиторами — фінансовими установами.
"Такі ознаки опрацьовані зі Світовим банком та вже застосовані Національним банком під час оцінки стійкості банків і банківської системи у 2023 році в межах оцінки якості активів для контролю за дотриманням банками принципів оцінки кредитного ризику, визначених у Положенні № 351", — йдеться в повідомленні.
В НБУ зазначили, що банки почнуть враховувати запроваджені ознаки дефолту боржників під час здійснення оцінки кредитного ризику, починаючи із 31 жовтня 2023 року. Відповідні ознаки мають бути відображені в системах управління проблемними активами банків.
Крім того, з 2024 року відновлюється дія вимог щодо оновлення та подання банками до Національного банку планів відновлення діяльності банків та банківських груп.
Оновлення планів має здійснюватися з урахуванням оновленої стратегії, бізнес-плану та фактичних показників фінансового стану банку / банківської групи, загальної ситуації в банківській системі та стрес-тестування, здійсненого із застосуванням щонайменше одного загальноринкового стрес-сценарію.
Оновлені плани відновлення діяльності банки мають подати Національному банку до 1 жовтня 2024 року.
"Поступове відновлення пруденційних вимог сприятиме своєчасній, обґрунтованій та повноцінній оцінці банками ризиків, знизить рівень невизначеності і системних загроз для банківського сектору задля збереження спроможності кредитувати для відновлення економіки", — наголосили в Нацбанку.
- Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 вересня становила 38,5%, що на 0,8 в.п. нижче за показник станом на 1 серпня.
Коментарі