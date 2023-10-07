UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нацбанк установил новые признаки дефолта должника

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2023, 17:01
Нацбанк установил новые признаки дефолта должника - Фото
Нацбанк Украины (Фото: Depositphotos)

Национальный банк продолжает постепенно возвращать требования к банкам, временно ослабленным в начале полномасштабного вторжения, в том числе относительно оценки кредитного риска. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

С 31 октября 2023 года возобновляются отдельные требования Положения об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям, утвержденного постановлением Правления НБУ от 30.06.2016 № 351 (с изменениями).

Присоединяйтесь к нам на Facebook и участвуйте в дискуссиях

В частности, требования о признании банком дефолта должника, если должник уплатил долг в объеме меньше объема доходов, признанный банком, или произошло уменьшение процентной ставки по кредиту более чем на 30% от первичных условий договора, что не вызвано изменением рыночных условий.

В то же время, основываясь на определенных в Положении № 351 принципах оценки кредитного риска, вводятся дополнительные признаки дефолта должников — юридических лиц, активы которых оцениваются на индивидуальной основе. К таким признакам относятся, в частности:

- значительное повреждение или уничтожение имущества, необходимого для осуществления должником операционной деятельности;
расположение всего или значительной части бизнеса должника на территориях, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированные РФ;
– утрата рынков сбыта или способности осуществлять деятельность;
– финансовое состояние должника, что свидетельствует о его несостоятельности обеспечивать выполнение обязательств по уплате процентов перед всеми банками-кредиторами и другими кредиторами – финансовыми учреждениями.

"Такие признаки проработаны с Всемирным банком и уже применены Национальным банком при оценке устойчивости банков и банковской системы в 2023 году в рамках оценки качества активов для контроля соблюдения банками принципов оценки кредитного риска, определенных в Положении № 351", — говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что банки начнут учитывать введенные признаки дефолта должников при оценке кредитного риска, начиная с 31 октября 2023 года. Соответствующие признаки должны отражаться в системах управления проблемными активами банков.

Кроме того, с 2024 года возобновляется действие требований по обновлению и представлению банками в Национальный банк планов возобновления деятельности банков и банковских групп.

Обновление планов должно производиться с учетом обновленной стратегии, бизнес-плана и фактических показателей финансового состояния банка/банковской группы, общей ситуации в банковской системе и стресс-тестирования, осуществленного с применением по меньшей мере одного общерыночного стресс-сценария.

Обновленные планы возобновления деятельности банки должны представить Национальному банку до 1 октября 2024 года.

"Постепенное восстановление пруденциальных требований будет способствовать своевременной, обоснованной и полноценной оценке банками рисков, снизит уровень неопределенности и системных угроз для банковского сектора для сохранения возможности кредитовать для восстановления экономики", – отметили в Нацбанке.

  • Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 сентября составила 38,5% , что на 0,8 п.п. ниже показателя по состоянию на 1 августа.
Наталия Софиенко
нацбанктребования к банкам
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 