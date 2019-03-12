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12.03.2019, 10:50

Самым богатым жителем Лондона стал россиянин. Рейтинг Forbes

Самым богатым жителем Лондона стал россиянин. Рейтинг Forbes

Журнал Forbes представил рейтинг городов с наибольшим числом богатейших людей планеты

Основатель Альфа-Групп россиянин Михаил Фридман - самый богатый житель столицы Великобритании, свидетельствуют данные рейтинга Forbes, называющего десять городов с наибольшим числом миллиардеров. По подсчетам журнала, состояние Фридмана составляет $15 млрд.

Сам Лондон занял в списке пятое место. В нем проживает 55 миллиардеров, совокупное состояние которых оценивается в $226 млрд.

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Ранее несколько лет подряд богатейшим лондонцем считался выходец из СССР, владелец Access Industries Леонард Блаватник, сейчас проживающий в Нью-Йорке.

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Нью-Йорк занял первое место в рейтинге. В городе насчитывается 84 миллиардера с совокупным состоянием в $469,7 млрд. Самый богатый из них - бывший мэр Майкл Блумберг ($55,5 млрд).

Второе место досталось Гонконгу (79 миллиардеров, $355,5 млрд), а третье - Москве (71 миллиардер, $336,5 млрд).

Ранее Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира, в который вошли семь украинцев.

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Теги: михаил фридман, рейтинг forbes, Альфа-групп
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