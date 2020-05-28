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Шесть банков присоединились к платформе сравнения потребкредитов ЛІГА.Money

Шесть банков присоединились к платформе сравнения потребкредитов ЛІГА.Money
28.05.2020, 17:23

Платформа позволяет сравнивать и выбирать кредиты на основе реальной годовой процентной ставки - ключевого показателя стоимости кредита (укр.)

Вже шість банків - ОТП Банк, ТАСкомбанк, Акордбанк, Укрсиббанк, Райффайзен банк Аваль та Правекс Банк - підписали договори про приєднання до платформи ЛІГА.Money – унікального, безоплатного для споживачів онлайн-сервісу, який дозволяє порівнювати кредитні пропозиції від українських банків. 

“Ми вітаємо банки, які вже приєдналися до ЛІГА.Money або перебувають у процесі приєднання. Це крок до відкритості у споживчому кредитуванні”, – наголосив Роберт Бонд, керівник Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору». 

Готовність банків розкривати споживачам повну інформацію про загальну вартість кредиту в простому для розуміння інструменті порівняння є прогресивним вчинком. А їхнє приєднання є свідченням серйозних змін у кредитуванні населення України банками та у ставленні до клієнтів, підкреслив Роберт Бонд.

ЛІГА.Money надаватиме споживачам точну, надійну та зрозумілу інформацію для порівняння різних кредитних продуктів від банків, а саме кредитів на особисті цілі, на авто, на житло та кредитних карток. Інформацію про кредити завантажуватимуть на платформу самі банки відповідно до узгодженої методології. Українські споживачі вперше зможуть по-справжньому порівнювати та вибирати найвигідніші кредити на основі реальної річної процентної ставки – ключового показника вартості кредиту.

“Кредитометр ЛІГА.Money дозволить споживачам економити час, гроші та нерви, порівнюючи кредитні пропозиції банків в режимі онлайн, без необхідності відвідувати відділення банків, що є дуже доречним в часи COVID-19”, – зазначив Дмитро Бондаренко, CEO Ligamedia. 

Користувачі ЛІГА.Money можуть бути впевненими в корисності кредитометра для них: пропозиції, які вони бачать, є реальними, а досить глибока і справедлива методологія порівняння була розроблена Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору», наголошує Бондаренко.

Вебсайт money.liga.net також надаватиме споживачам незалежні поради для прийняття зважених фінансових рішень. 

Медіахолдинг Ligamedia, Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» та банки-партнери урочисто запустять онлайн-платформу ЛІГА.Money у червні 2020 року.

  • У жовтні 2019 року Проект USAID «Трансформація фінансового сектора» підписав договір з ІА ЛігаБізнесІнформ про розробку, забезпечення функціонування та просування платформи порівняння ЛІГА.Money.

  • USAID є однією з провідних установ світу у сфері розвитку, яка виконує роль каталізатора цих процесів та допомагає досягати позитивних результатів. Партнерські стосунки з Україною USAID підтримує з 1992 року. 

  • Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» підтримує реформування фінансового сектору в Україні та надає технічну допомогу за такими напрямами: споживче кредитування; реформування законодавчої та нормативної бази; розширення доступу до фінансів у небанківському фінансовому секторі; розширення застосування електронних фінансів; а також сприяння залученню населення до фінансових ринків та захисту прав споживачів фінансових послуг. 

Светлана Заражевская
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