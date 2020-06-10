Как ФОПу без наемных сотрудников получить пособие по безработице: шесть шагов

Государственная служба занятости разъяснила, как физическое лицо-предприниматель, у которого нет наемных сотрудников, может получить пособие по частичной безработице. Инструкцию из шести шагов Госцентр занятости разместил у себя на портале.

Шаг 1

Обратиться в центр занятости по месту внесения единого социального взноса в течение 90 дней с момента остановки или сокращения деятельности.

Шаг 2

Подготовить необходимый пакет документов:

- заявление на получение пособия (составляется в произвольной форме);

- копию приказа с датой остановки или сокращения деятельности;

- справку об уплате единого взноса за последние полгода;

- сведения в виде заполненной формы из Приложения 2 Порядка.

Шаг 3

Подать документы в центр занятости (по почте или через ящик для корреспонденции в самом центре).

Шаг 4

Центр занятости проверяет документы в течение трех рабочих дней. При выявлении неточностей заявителю предоставляется еще пять дней, чтобы исправить их или подать новый пакет документов.

Шаг 5

После обработки документов областной или Киевский городской центр занятости в течение трех рабочих дней принимает решение о предоставлении пособия.

Шаг 6

После получения денег на свой счет центр занятости в течение трех рабочих дней перечисляет их на счет ФЛП.

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инфографика dcz.gov.ua

Дополнительно в Государственном центре занятости напомнили, что такое пособие по частичной безработице облагаться налогам не будет. Оно будет начисляться за каждый час сокращения деятельности из расчета двух третей от базы начисления единого социального взноса. Но не больше месячной минимальной заработной платы, которая по состоянию на 10 июня составляет 4723 грн.

Пособие будет начисляться в течение всего периода остановки или сокращения деятельности во время карантина, а также еще 30 дней после его окончания.

Кроме того, по информации Фонда социального страхования, физические лица-предприниматели и самозанятые лица в период карантина будут считаться застрахованными и получать социальные выплаты даже при условии временного освобождения от уплаты единого социального взноса.

В апреле Государственная таможенная служба сообщила , что в период карантина пособие по безработице для ФЛП, у которых есть наемные сотрудники, будет облагаться налогом по ставке 19,5%.

6 июня вступил в силу новый порядок предоставления пособия по частичной безработице - теперь она будет выплачиваться и тем ФЛП, у которых нет наемных сотрудников, но которые застрахованы.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"