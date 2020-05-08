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Во время карантина помощь по частичной безработице будет облагаться налогом

Во время карантина помощь по частичной безработице будет облагаться налогом
08.05.2020, 17:38

На сумму помощи начислят 19,5% налогов

Государственная помощь по частичной безработице на время карантина облагается налогом на доходы физических лиц и военным сбором. Об этом сообщает общедоступный информационно-справочный ресурс Государственной налоговой службы (ГНС), категория 103.2.

Размер помощи рассчитывается как две трети тарифной ставки за каждый час, на который сокращенно рабочее время сотрудника. Сумма выплат не может превышать минимальную зарплату, которая в этом году составляет 4723 грн. Деньги будут выплачивать во время карантина и в течение месяца после него. Соответствующее постановление правительство приняло 22 апреля.

Из разъяснений ДПС следует, что с помощи взыщут налог на доходы физических лиц, который составляет 18%, и военный сбор 1,5%.

  • На 4 мая в Украине официально зарегистрировано почти 457 000 безработных. Это на 48% больше, чем годом ранее.
  • В Украине с начала карантина безработным выплатили помощь на сумму почти 2,3 грн, сообщили в Государственном центре занятости.
Ольга Чайка
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налоги безработица государственные выплаты
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