Швейцария и дальше будет блокировать активы лиц из окружения Януковича

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Швейцария будет и дальше блокировать активы лиц, связанных с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Таким образом, решение о заморозке счетов, введенное Федеральным советом в 2022–2023 годах, остается в силе, сообщает Swissinfo.

Речь идет об активах лиц, которые в Швейцарии признаны "иностранными политически значимыми лицами" (PEP), подозреваемыми в незаконном обогащении. По местному законодательству, до принятия окончательного решения о конфискации выводить эти средства запрещено.

Ранее, в 2024 году, апелляции против заморозки активов уже были отклонены Федеральным административным судом. В этот раз Верховный суд также подтвердил законность блокирования.