Швейцария и дальше будет блокировать активы лиц из окружения Януковича
Швейцария будет и дальше блокировать активы лиц, связанных с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Таким образом, решение о заморозке счетов, введенное Федеральным советом в 2022–2023 годах, остается в силе, сообщает Swissinfo.
Речь идет об активах лиц, которые в Швейцарии признаны "иностранными политически значимыми лицами" (PEP), подозреваемыми в незаконном обогащении. По местному законодательству, до принятия окончательного решения о конфискации выводить эти средства запрещено.
Ранее, в 2024 году, апелляции против заморозки активов уже были отклонены Федеральным административным судом. В этот раз Верховный суд также подтвердил законность блокирования.
- В феврале 2023 года правительство Швейцарии запустило процедуру конфискации активов окружения Виктора Януковича на общую сумму 130 млн швейцарских франков ($140 млн). Активы были заморожены после Революции достоинства в феврале 2014 года.