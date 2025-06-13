Швейцарія й надалі блокуватиме активи осіб з оточення Януковича

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Швейцарія й надалі блокуватиме активи осіб, пов’язаних із колишнім президентом України Віктором Януковичем. Отже, рішення про замороження рахунків, запроваджене Федеральною радою у 2022–2023 роках, залишається чинним, повідомляє Swissinfo.

Йдеться про активи осіб, яких у Швейцарії визнано "іноземними політично значущими особами" (PEP), підозрюваними в незаконному збагаченні. За місцевим законодавством, до ухвалення остаточного рішення про конфіскацію, виводити ці кошти заборонено.

Раніше, у 2024 році, апеляції проти замороження активів уже були відхилені Федеральним адміністративним судом. Цього разу Верховний суд також підтвердив законність блокування.