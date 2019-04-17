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17.04.2019, 12:26

Суд может снять арест со счетов банка Януковича

Суд может снять арест со счетов банка Януковича

Заседание Шевченковского райсуда по снятию ареста со счетов ВБР состоится сегодня

Шевченковский районный суд Киева рассмотрит снятие ареста со счетов банка ВБР, который принадлежал сыну экс-президента Виктора Януковича Александру. Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook.

Согласно Сарган, заседание состоится 17 апреля в 13:30.

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"Считайте это анонсом", - написала она.

Напомним, деньги в ВБР Януковича были арестованы после Евромайдана. Но в 2016-2017 годах Печерский районный суд Киева начал снимать арест с части этих счетов, объясняя это "отсутствием оснований для его продолжения".

По данным СМИ, в течение ноября 2018 года Печерский суд Киева отменил аресты, по меньшей мере, с 26 счетов, которые правоохранители связывали с окружением беглого экс-президента Виктора Януковича. В ГПУ сомневались, что размороженные счета связаны с его окружением.

По данным журналистов, изначально на счетах Януковича в ВБР находились 2,6 млрд грн, но после снятия ареста со счетов компаний, 2 млрд грн были переведены в другие банки, а остальные средства существуют только на бумаге.

Также сообщалось, что почти 2 млрд грн из ВБР были выведены через банк действующего президента Петра Порошенко (Международный инвестиционный банк).

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Теги: александр янукович, деньги януковича, ВБР
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