Суд может снять арест со счетов банка Януковича

Шевченковский районный суд Киева рассмотрит снятие ареста со счетов банка ВБР, который принадлежал сыну экс-президента Виктора Януковича Александру. Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook.

Согласно Сарган, заседание состоится 17 апреля в 13:30.

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"Считайте это анонсом", - написала она.

Напомним, деньги в ВБР Януковича были арестованы после Евромайдана. Но в 2016-2017 годах Печерский районный суд Киева начал снимать арест с части этих счетов, объясняя это "отсутствием оснований для его продолжения".

По данным СМИ, в течение ноября 2018 года Печерский суд Киева отменил аресты, по меньшей мере, с 26 счетов, которые правоохранители связывали с окружением беглого экс-президента Виктора Януковича. В ГПУ сомневались, что размороженные счета связаны с его окружением.

По данным журналистов, изначально на счетах Януковича в ВБР находились 2,6 млрд грн, но после снятия ареста со счетов компаний, 2 млрд грн были переведены в другие банки, а остальные средства существуют только на бумаге.

Также сообщалось, что почти 2 млрд грн из ВБР были выведены через банк действующего президента Петра Порошенко (Международный инвестиционный банк).