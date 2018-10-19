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19.10.2018, 10:40

Сумма сэкономленных субсидий близится к 1 млрд грн

Сумма сэкономленных субсидий близится к 1 млрд грн

Украинцы подали заявки на выплату 800 млн грн сэкономленных субсидий, сообщили в Минсоцполитики

Украинцы подали заявления на выплату сэкономленных субсидий на общую сумму 800 млн грн. Об этом сообщил глава директората семьи и социальной поддержке Министерства социальной политики Виталий Музыченко, пишет Укринформ.

"На сегодняшний день заявлений подано почти на 800 млн грн и началась выплата соответствующих сумм сэкономленных субсидий за электроэнергию и природный газ", - сказал Музыченко.

Он уточнил, что заявления подали лица, которые сэкономили на использовании электрической энергии и природного газа в течение отопительного периода 2017-2018 годов.

Музыченко подчеркнул, что в соответствии с законодательством такие выплаты нужно осуществить в течение двух месяцев с даты начала нового отопительного периода.

Напомним, с 1 мая 2018 года начали действовать новые формы заявления и декларации о доходах - в соответствии с новыми правилами назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Министерство социальной политики открыло доступ к Единому государственному реестру получателей жилищных субсидий.

В декларации для получения субсидии не нужно указывать все доходы, а только дополнительные.

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Теги: субсидия, Минсоцполитики
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