Telegram получил первую прибыль в размере $540 млн и готовится к выпуску облигаций

Telegram стал прибыльным из-за роста премиум-подписок, "партнерств и экосистем", а также рекламы

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Telegram Павла Дурова по итогам 2024 года впервые вышел в прибыль, заработав $540 млн. Компания завершила 2023 год с убытком в $173 млн. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на презентацию компании для инвесторов.

Согласно презентации, доходы компании достигли $1,4 млрд в 2024 году по сравнению с $343 млн годом ранее.

Половина этих доходов поступила из так называемых партнерств и экосистем, еще $292 млн – из премиум-подписок, а $250 млн – из рекламы.

"Партнерства и экосистемы" в основном связаны с тем, что разработчики создают собственные так называемые "мини-приложения" непосредственно в Telegram в таких сферах, как коммерция и игры.

Значительная часть прибыли связана с развитием экосистемы на основе блокчейна TON, который тесно интегрирован в Telegram. Через него пользователи могут оплачивать услуги в мини-приложениях, покупать рекламу и использовать криптовалюту Toncoin.

Согласно документам для инвесторов, Telegram планирует достичь доходов в $2 млрд в 2025 году, что на 46% больше, чем в предыдущем году. Компания также стремится добиться $720 млн прибыли в следующем году.

По информации источников газеты, компания поделилась прибылью с потенциальными инвесторами накануне запуска выпуска облигаций на сумму около $1,5 млрд с целью выкупа существующего долга.

По условиям, инвесторы получат право выкупа акций со скидкой 20% в случае выхода Telegram на IPO.

Продажа долга, начавшегося во вторник, 20 мая, может завершиться уже на следующей неделе.

Согласно документам, Telegram за последние четыре года выпустил облигации на сумму около $2,4 млрд. В период с сентября до декабря 2024 года компания выкупила облигации на сумму $375 млн.