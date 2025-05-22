Telegram отримав перший прибуток у розмірі $540 млн та готується до випуску облігацій
Telegram Павла Дурова за підсумками 2024 року вперше вийшов у прибуток, заробивши $540 млн. Компанія завершила 2023 рік зі збитком у $173 млн. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на презентацію компанії для інвесторів.
Згідно з презентацією, доходи компанії сягнули $1,4 млрд у 2024 році, порівнюючи з $343 млн роком раніше.
Половина цих доходів надійшла з так званих партнерств і екосистем, ще $292 млн – з преміумпідписок, а $250 млн – з реклами.
"Партнерства та екосистеми" в основному пов'язані з тим, що розробники створюють власні так звані мінізастосунки безпосередньо в Telegram у таких сферах, як комерція та ігри.
Значна частина прибутку пов’язана з розвитком екосистеми на основі блокчейну TON, який тісно інтегрований у Telegram. Через нього користувачі можуть оплачувати послуги в мінізастосунках, купувати рекламу та використовувати криптовалюту Toncoin.
Згідно з документами для інвесторів, Telegram планує досягти доходів у розмірі $2 млрд у 2025 році, що на 46% більше, ніж у попередньому році. Компанія також прагне досягти $720 млн прибутку в наступному році.
За інформацією джерел газети, компанія поділилася прибутком з потенційними інвесторами напередодні запуску випуску облігацій на суму близько $1,5 млрд з метою викупу наявного боргу.
За умовами, інвестори отримають право викупу акцій зі знижкою 20% у разі виходу Telegram на IPO.
Продаж боргу, який розпочався у вівторок, 20 травня, може завершитися вже наступного тижня.
Згідно з документами, Telegram за останні чотири роки випустив облігації на суму близько $2,4 млрд. У період з вересня до грудня 2024 року компанія викупила облігації на суму $375 млн.
- 24 серпня 2024 року у французькому аеропорту затримали засновника і гендиректора Telegram Дурова. Вдень російське посольство запросило консульський доступ до затриманого.
- Після його затримання компанія сказала, що Дурову немає чого приховувати, а закиди щодо відповідальності платформи і її власника за зловживання, які можуть відбуватися на ній, є абсурдними. Сам гендиректор Telegram заявив, що висунуті владою Франції звинувачення здивували його.
- 17 березня 2025-го Дуров повернувся до Дубая з дозволу суду.
- 19 травня Дуров заявив, що очільник Генеральної дирекції зовнішньої безпеки Франції (DGSE) Ніколя Лернер звернувся до нього з проханням "обмежити активність консервативних голосів" у Румунії перед президентськими виборами.