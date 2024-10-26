Трое самых богатых бизнесменов Франции потеряли $58 млрд из-за падения спроса на роскошь

Имущество французских магнатов роскоши и косметики, стремительно выросшее во время пандемии, теперь заметно уменьшается

Бернар Арно (Фото: EPA)

Трое крупнейших миллиардеров Франции – Бернар Арно, Франсуаза Бетанкур-Майерс и Франсуа Пино – потеряли в общей сложности $58 миллиардов в этом году согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Основная причина – падение спроса на высококачественные товары, особенно в Китае.

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Больше всего пострадал Франсуа Пино: его состояние снизилось на 63% и сейчас составляет $22 миллиарда, что стало самым большим падением в процентах среди участников индекса Bloomberg за этот период. Это связано с проблемами в его крупнейшем бренде Gucci, где проводится радикальная реструктуризация, что привело к закрытию магазинов. По словам финансового директора Kering Армель Пулоу, это усложняет реализацию планов компании и добавляет краткосрочных трудностей.

Бернар Арно, основатель LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, потерял около $26 миллиардов и спустился до пятой позиции в индексе Bloomberg, в то время как акции его империи роскоши упали на 30% от пиковых значений середины 2023 года. Также неутешительные результаты показала L'Oreal, что снизило состояние Бетанкур-Майерс на $19 миллиардов, оставив ей $81 миллиард.

Генеральный директор L'Oreal Николя Иеронимус отметил, что особенно негативно на результатах компании сказалась ситуация в Северной Азии, в частности в Китае, где рынок роскоши резко сократился.

Во Франции, где проживают Арно, Бетанкур-Майерс и Пино, падение их состояния совпало с усилением политического давления на повышение налогов для состоятельных, чтобы уменьшить неравенство и сократить дефицит страны.