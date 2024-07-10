ТЦК за шесть месяцев выписали больше штрафов, чем за весь прошлый год

В 2023 году взыскали 10 337 подобных штрафов за нарушение правил военного учета. За половину 2024 года уже больше

ТЦК Генштаб ВСУ

С начала года территориальные центры комплектования и социальной поддержки передали для принудительного взыскания 11 798 штрафов за нарушение правил военного учета, сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

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Это больше, чем за весь прошлый год, когда было взыскано 10 337 подобных штрафов.

В настоящее время треть этих штрафов уже закрыта – 4236 взысканий. В то же время 7562 штрафа все еще взимаются с должников.

Речь идет не обо всех штрафах, вынесенных ТЦК за нарушение правил военного учета, а только о тех, которые были переданы на принудительное взыскание в исполнительную службу. Соответственно, нарушители были внесены в Единый реестр должников.

Через открытие подобного исполнительного производства может быть наложен арест на средства и имущество должника, с помощью которых в дальнейшем погасят долг.

В мае 2024 года в Украине вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях с новыми штрафами за нарушение правил военного учета и мобилизации.

Закон определяет следующие размеры штрафов для граждан, должностных и юридических лиц:

→ нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета – от 200 до 300 необлагаемых минимумов (3400-5100 грн). Повторное нарушение – штраф от 300 до 500 минимумов (3400-8500 грн). В особый период – штраф от 1000 до 1500 минимумов (17000-25500 грн).

Административное взыскание за совершение в особый период нарушений правил военного учета и мобилизации может быть наложено в течение трех месяцев со дня его обнаружения, но не позднее одного года со дня его совершения.