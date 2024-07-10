ТЦК за шість місяців виписали більше штрафів, ніж за весь минулий рік

У 2023 році стягнули 10 337 штрафів за порушення правил військового обліку. За пів 2024 року вже більше

ТЦК Генштаб ЗСУ

З початку року територіальні центри комплектування та соціальної підтримки передали для примусового стягнення 11 798 штрафів за порушення правил військового обліку, повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

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Це більше, аніж за весь минулий рік, коли було стягнуто 10 337 подібних штрафів.

На цей час третина цих штрафів уже закрита – 4236 стягнень. Разом з тим 7562 штрафів усе ще стягується з боржників.

Йдеться не про всі штрафи, винесені ТЦК за порушення правил військового обліку, а лише про ті, що було передано на примусове стягнення до виконавчої служби. Відповідно, порушників було внесено до Єдиного реєстру боржників.

Через відкриття подібного виконавчого провадження може бути накладено арешт на кошти й майно боржника, за допомогою яких надалі погасять борг.

У травні 2024 року в Україні набрали чинності зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення з новими штрафами за порушення правил військового обліку і мобілізації.

Закон визначає такі розміри штрафів для громадян, посадових та юридичних осіб:

→ порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку – від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів (3400-5100 грн). Повторне порушення – штраф від 300 до 500 мінімумів (3400-8500 грн). В особливий період – штраф від 1000 до 1500 мінімумів (17000-25500 грн).

Адміністративне стягнення за вчинення в особливий період порушень правил військового обліку та мобілізації може бути накладене протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

Міністерство оборони поділилося детальною інструкцією, як згенерувати електронну копію військово-облікового документа у мобільному застосунку "Резерв+". Оновити дані треба до 16 липня.

МО розвіяло міфи щодо Резерв+: українці хибно думають, що електронні дані розсекретять, що вагоміші документи з ЦНАП, що їх оголосять у розшук, відстежуватимуть геолокацію або ж надішлють е-повістку.

З 17 липня чоловіки у віці від 18 до 60 років повинні мати військово-обліковий документ для перетину кордону.

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