Украинская молодежь сможет получить до 200 тысяч евро на развитие своих организаций

Украинская молодежь с октября сможет подавать заявки на гранты до 200 тысяч евро от программы Эразмус+ на развитие собственных инициатив. Об этом сообщил заместитель министра молодежи и спорта Украины Андрей Чесноков, передает Укринформ.

"Нам удалось убедить Европейскую комиссию предоставить возможность украинским молодежным организациям, и вообще инициативам, зарегистрированным в системе для программы Эразмус+, подавать уже с октября этого года заявки на проекты до 200 тыс. евро на развитие этих организаций. Это большой прорыв. Поверьте, мы год над этим работали", – сказал он.

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Замминистра отметил, что в этом и в следующем году проекты по преодолению последствий войны будут в приоритете для Эразмус+ и призвал молодежь приобщаться к инициативе.

В то же время Чесноков отметил, что министерство продолжит убеждать европейских партнеров, в том числе Европейскую комиссию, в том, что необходима отдельная программа для уехавших в ЕС молодых украинцев направлена на поддержку их связи с оставшейся в Украине молодежью.

"Мы говорим нашим коллегам, что поддержание связи наших молодых людей в Украине и ЕС является частью психологического благополучия молодежи. Те, кто уехал за границу, не должны терять связь со своей страной. Поэтому должны быть специальные программы для них", – отметил заместитель министра.

Эразмус+ – это программа Европейского Союза в сфере образования, профессиональной подготовки, молодежи и спорта.