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Українська молодь зможе отримати до 200 тисяч євро на розвиток своїх організацій

Этот материал также доступен на русском
12.08.2023, 17:05
Українська молодь зможе отримати до 200 тисяч євро на розвиток своїх організацій - Фото
Ілюстративне фото: depositphotos.com

Українська молодь з жовтня зможе подавати заявки на гранти до 200 тис. євро від програми Еразмус+ на розвиток власних ініціатив. Про це повідомив заступник міністра молоді та спорту України Андрій Чесноков, інформує Укрінформ. 

"Нам вдалося переконати Європейську комісію надати можливість українським молодіжним організаціям і взагалі ініціативам, які зареєстровані в системі для програми Еразмус+, подавати вже з жовтня цього року заявки на проєкти до 200 тис. євро на розвиток цих організацій. Це великий прорив. Повірте, ми рік над цим працювали", – сказав він.

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Заступник міністра зауважив, що цього і наступного року проєкти з подолання наслідків війни будуть у пріоритеті для Еразмус+, і закликав молодь долучатися до ініціативи.

Водночас Чесноков зазначив, що міністерство продовжить переконувати європейських партнерів, зокрема Європейську комісію, в тому, що необхідна окрема програма для молодих українців, які виїхали в ЄС, спрямована на підтримку їхнього зв'язку з молоддю, що залишилася в Україні.

"Ми кажемо нашим колегам, що підтримання зв'язку наших молодих людей в Україні та ЄС є частиною психологічного добробуту молоді. Ті, хто виїхав за кордон, не повинні втрачати зв'язок зі своєю країною. Тож мають бути спеціальні програми для них", – зазначив заступник міністра.

Еразмус+ – це програма Європейського Союзу у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту.  
Наталія Софієнко
молодьгрантові програмиЕразмус+
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