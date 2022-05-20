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Украинские беженцы будут получать денежную помощь прямо на вокзалах

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2022, 11:53
Украинские беженцы будут получать денежную помощь прямо на вокзалах - Фото
Эвакуация беженцев, Укрзалізниця (Фото - EPA)

Украинцы, выезжающие из зоны боевых действий эвакуационными рейсами Укрзалізниці, смогут получить денежную компенсацию от государства прямо на вокзалах. Деньги будет выдавать Укрпошта, говорится в пресс-релизе национального почтового оператора.

Получить деньги можно прямо на вокзалах Львова, Ужгорода, Ивано-Франковска и Черновцов. С 17 мая выплата уже производится на территории железнодорожного вокзала во Львове.

"Пассажиры пяти эвакуационных поездов во Львов уже получили пособие на общую сумму 340 000 грн", – сообщили в Укрпоште.

"Сведения о выплате денежной помощи работники железной дороги формируют непосредственно при движении эвакуационных поездов, указывая количество детей и взрослых. Эти данные передают работникам Укрпошты, которые на момент прибытия поезда на вокзал города-назначения организуют все необходимое, чтобы люди сразу после выхода из поезда могли получить средства", – говорится в сообщении.

Согласно постановлению правительства, людям, которые эвакуировались из районов проведения боевых действий, государство оказывает единовременную помощь в размере 3000 грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью и 2000 грн на каждого гражданина от 18 лет.

Наталия Софиенко
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социальная помощь укрпошта украинские беженцы
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