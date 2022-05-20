Украинские беженцы будут получать денежную помощь прямо на вокзалах

Украинцы, выезжающие из зоны боевых действий эвакуационными рейсами Укрзалізниці, смогут получить денежную компенсацию от государства прямо на вокзалах. Деньги будет выдавать Укрпошта, говорится в пресс-релизе национального почтового оператора.

Получить деньги можно прямо на вокзалах Львова, Ужгорода, Ивано-Франковска и Черновцов. С 17 мая выплата уже производится на территории железнодорожного вокзала во Львове.

"Пассажиры пяти эвакуационных поездов во Львов уже получили пособие на общую сумму 340 000 грн", – сообщили в Укрпоште.

"Сведения о выплате денежной помощи работники железной дороги формируют непосредственно при движении эвакуационных поездов, указывая количество детей и взрослых. Эти данные передают работникам Укрпошты, которые на момент прибытия поезда на вокзал города-назначения организуют все необходимое, чтобы люди сразу после выхода из поезда могли получить средства", – говорится в сообщении.

Согласно постановлению правительства, людям, которые эвакуировались из районов проведения боевых действий, государство оказывает единовременную помощь в размере 3000 грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью и 2000 грн на каждого гражданина от 18 лет.

За время полномасштабного вторжения РФ более 2 млн украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Для них нужно предоставить около 600 000 квартир.

В марте Кабинет министров утвердил выплаты вынужденным переселенцам и принимающим их.

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.