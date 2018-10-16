Украинские военные вместо квартир могут получить деньги

Сегодня, 16 октября, в Украине начала действовать Инструкция по организации обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины и членов их семей жилыми помещениями. Об этом напоминает Я и закон.
Обеспечение военнослужащих и членов их семей жильем осуществляется за счет:
нового, освобожденного или приобретенного жилья;
предоставления денежной компенсации за принадлежащее для получения жилое помещение (по согласию военнослужащего);
переоборудование нежилых помещений фонда Минобороны в жилые (кроме помещений, расположенных на территориях, используемых по назначению военными частями).
Военнослужащим, у которых выслуга 20 лет и более, и членам их семей предоставляются жилые помещения для постоянного проживания или по их желанию выплачивается денежная компенсация за принадлежащее им для получения жилое помещение.
Такая помощь предоставляется один раз в течение всего времени прохождения военной службы при условии, что ими не было использовано право на бесплатную приватизацию жилья.
Распределение жилых помещений между воинскими частями, военными комиссариатами и квартирно-эксплуатационными учреждениями (организациями) осуществляется пропорционально количеству военнослужащих и членов их семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий путём обеспечения служебными жилыми помещениями или путём предоставления жилых помещений для постоянного проживания.
Напомним, Министерство финансов Украины разработало и представило на рассмотрение правительства законопроект о верификации и мониторинге государственных выплат.
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