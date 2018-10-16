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16.10.2018, 12:16

Украинские военные вместо квартир могут получить деньги

Украинские военные вместо квартир могут получить деньги

Военнослужащим, которые прослужили более 20 лет, по их желанию могут вместо жилья выплатить денежную компенсацию

Сегодня, 16 октября, в Украине начала действовать Инструкция по организации обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины и членов их семей жилыми помещениями. Об этом напоминает Я и закон.

Обеспечение военнослужащих и членов их семей жильем осуществляется за счет:

нового, освобожденного или приобретенного жилья;

предоставления денежной компенсации за принадлежащее для получения жилое помещение (по согласию военнослужащего);

переоборудование нежилых помещений фонда Минобороны в жилые (кроме помещений, расположенных на территориях, используемых по назначению военными частями).

 Военнослужащим, у которых выслуга 20 лет и более, и членам их семей предоставляются жилые помещения для постоянного проживания или по их желанию выплачивается денежная компенсация за принадлежащее им для получения жилое помещение.

Такая помощь предоставляется один раз в течение всего времени прохождения военной службы при условии, что ими не было использовано право на бесплатную приватизацию жилья.

Распределение жилых помещений между воинскими частями, военными комиссариатами и квартирно-эксплуатационными учреждениями (организациями) осуществляется пропорционально количеству военнослужащих и членов их семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий путём обеспечения служебными жилыми помещениями или путём предоставления жилых помещений для постоянного проживания.

 Напомним, Министерство финансов Украины разработало и представило на рассмотрение правительства законопроект о верификации и мониторинге государственных выплат

 

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Теги: Украина, законы, военные, жилье, деньги
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