Украинцев назвали одними из беднейших на планете

По уровню достатка граждан Украина уступает таким странам как Непал, Камерун, Кения и Бангладеш

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Украина заняла 123-е место в мире по уровню личного богатства граждан. Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, подготовленного швейцарским финансовым конгломератом Credit Suisse.

По результатам отчета, Украина занимает 123-ю строчку из 140 стран рейтинга с уровнем богатства в 1 тыс. 563 доллара на одного взрослого жителя.

Места впереди Украины занимают Непал ($2 тыс. 54), Камерун ($2 тыс. 282), Кения ($2 тыс .306), Бангладеш ($2 тыс. 332), Лесото ($2 тыс. 640). Позади в списке находятся Беларусь ($ 1 тыс. 563), Таджикистан ($1 тыс. 364), Замбия ($1 тыс.197), Сирия ($1 тыс. 190), Мали ($1 тыс. 94 долларов).

Первое место с более $530 тыс. на одного взрослого человека занимает Швейцария, за ней следует Австралия с $411тыс., на третьем месте расположились США с почти $404 тыс.

В первую десятку также входят Бельгия, Норвегия, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур и Франция.

На последнем месте – Демократическая Республика Конго ($331), Эфиопия ($167) и Малави ($141).

Уровень богатства Credit Suisse рассчитывает как по финансовым, так и нефинансовым активам.

В целом, Украина по уровню богатства как государство занимает 80 место в мире c cовокупным богатством $55 млрд.

Впереди ее находятся Кения, Литва, Эстония, Сальвадор и Казахстан. Соседи сзади - Латвия, Азербайджан, Грузия, Мальта и Боливия.

В этом списке уверенно лидируют США с $98,154трлн, на втором месте - Китай с $51,876 трлн. За ними следуют Япония ($23,884 трлн), Германия ($14,499 трлн), Великобритания ($14,209 трлн), Франция (13,883 трлн долларов), Италия ($10,569 трлн), Канада ($8,139 трлн), Австралия ($7,577 трлн).

Кроме этого, Credit Suisse составил рейтинг стран по количеству богатых людей, чье состояние превышает более $50 млн.

В Украине насчитывается 135 человек богачей (в 2017 году было 115), это вывело страну на 53 место в рейтинге.

Первую строчку занимают США с 70 тыс. 540 богачами, на втором месте - Китай (16 тыс. 511 человек), третье - Германия (6 тыс. 323). За ним следуют Великобритания (4 тыс. 665), Япония (3 тыс. 576), Индия (3 тыс. 339), Италия (3 тыс. 217), Франция (3 тыс. 36).

Напомним, по данным Всемирного банка, у 46% жителей планеты в распоряжении не больше $5,50 в день