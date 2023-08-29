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Украинцы больше боятся роста цен и коммунальных тарифов, чем обстрелов – опрос

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 19:00
Украинцы больше боятся роста цен и коммунальных тарифов, чем обстрелов – опрос - Фото
Фото: depositphotos

Проблемы, связанные с финансовыми вопросами, а также ощущением стабильности оказались более значимыми для украинцев, чем вопросы физической безопасности. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании "Нью Имидж Маркетинг Групп" по заказу Украинского института будущего.

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Так, одними из самых актуальных проблем сегодня жители Украины считают высокие цены, потерю источников дохода и уровень коммунальных тарифов. Варианта "полномасштабное вторжение в целом" в опросе не было. Однако в перечне проблем были те, которые являются последствиями полномасштабного вторжения или имеют прямую с ним связь.

Топ актуальных проблем настоящего:

→ высокие цены – 51%;
→ отсутствие стабильности/уверенности в завтрашнем дне – 50%;
→ низкие доходы – 37%;
→ отсутствие физической безопасности из-за обстрелов (ракеты, дроны и т.п.) – 34%;
→ высокие тарифы на коммунальные услуги – 33%;
→ невозможность строить планы – 30%.

Социологи зафиксировали определенную зависимость рейтинга неотложных проблем в зависимости от пола, возраста и регионов проживания опрошенных. Высокие цены больше беспокоят жителей Запада, Севера и Центра Украины, а уровень тарифов на коммунуслуги больше беспокоит женщин, чем мужчин.

Зеленым цветом выделены показатели, которые на 5% и выше общего показателя среди всех респондентов. Оранжевые – которые на 5% и более ниже, чем общий показатель среди всех респондентов.

Среди основных страхов и опасений респонденты указали дальнейший непомерный рост цен (38%), уменьшение дохода/потеря источников дохода (36%) и значительный рост коммунальных тарифов (30%). Также опрашиваемых беспокоят возможные блекауты (30%).

Достаточно высокие показатели по поводу страхов и опасений имеет и падение экономики (27%).

Что касается ближайшего будущего, то мнения участников опроса разделились. Однако уменьшение дохода, потеря источников дохода и последующий непомерный рост цен (17% и 16% соответственно) остались среди самых больших.

Онлайн-опрос по интерактивной структурированной анкете провели 4-10 августа 2023 года. Участниками стали 1200 респондентов со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий.

Выборка представляет взрослое население Украины интернет-пользователей в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,9%.

Вера Касиян
коммунальные тарифывойнаопросдоходыценыблекаут
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