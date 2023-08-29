Украинцы больше боятся роста цен и коммунальных тарифов, чем обстрелов – опрос
Проблемы, связанные с финансовыми вопросами, а также ощущением стабильности оказались более значимыми для украинцев, чем вопросы физической безопасности. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании "Нью Имидж Маркетинг Групп" по заказу Украинского института будущего.
Так, одними из самых актуальных проблем сегодня жители Украины считают высокие цены, потерю источников дохода и уровень коммунальных тарифов. Варианта "полномасштабное вторжение в целом" в опросе не было. Однако в перечне проблем были те, которые являются последствиями полномасштабного вторжения или имеют прямую с ним связь.
Топ актуальных проблем настоящего:
→ высокие цены – 51%;
→ отсутствие стабильности/уверенности в завтрашнем дне – 50%;
→ низкие доходы – 37%;
→ отсутствие физической безопасности из-за обстрелов (ракеты, дроны и т.п.) – 34%;
→ высокие тарифы на коммунальные услуги – 33%;
→ невозможность строить планы – 30%.
Социологи зафиксировали определенную зависимость рейтинга неотложных проблем в зависимости от пола, возраста и регионов проживания опрошенных. Высокие цены больше беспокоят жителей Запада, Севера и Центра Украины, а уровень тарифов на коммунуслуги больше беспокоит женщин, чем мужчин.
Зеленым цветом выделены показатели, которые на 5% и выше общего показателя среди всех респондентов. Оранжевые – которые на 5% и более ниже, чем общий показатель среди всех респондентов.
Среди основных страхов и опасений респонденты указали дальнейший непомерный рост цен (38%), уменьшение дохода/потеря источников дохода (36%) и значительный рост коммунальных тарифов (30%). Также опрашиваемых беспокоят возможные блекауты (30%).
Достаточно высокие показатели по поводу страхов и опасений имеет и падение экономики (27%).
Что касается ближайшего будущего, то мнения участников опроса разделились. Однако уменьшение дохода, потеря источников дохода и последующий непомерный рост цен (17% и 16% соответственно) остались среди самых больших.
Онлайн-опрос по интерактивной структурированной анкете провели 4-10 августа 2023 года. Участниками стали 1200 респондентов со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий.
Выборка представляет взрослое население Украины интернет-пользователей в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,9%.
- В опросе КМИС украинцы назвали нормальный для них уровень доходов, которого им хватит на месяц.
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