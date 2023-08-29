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Украинцы назвали нормальный для них уровень доходов, которого им хватит на месяц

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 13:25
Украинцы назвали нормальный для них уровень доходов, которого им хватит на месяц - Фото
Гривни (фото - unsplash.com)

Финансовые требования украинцев в 2023 году начали расти – как в гривневом, так и в долларовом эквивалентах. При этом реальные доходы по-прежнему в большинстве своем находятся значительно или несколько ниже желаемого уровня. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС по заказу Института социологии НАН Украины.

Медианное значение зарплаты в расчете на одного человека в месяц, чтобы жить нормально, в июне 2023 года составляло 12 750 гривен (345 долларов по текущему курсу). В ноябре 2021 года эта сумма была 10 000 гривен (385 долларов по текущему курсу), а в декабре 2022 года – 10 000 гривен (падение до 240 долларов по текущему курсу).

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Отвечая на вопрос о доходах семьи, в расчете на одного человека в месяц, 43,5% сообщили, что они ощутимо ниже желаемого уровня, а 25,5% – несколько ниже.

Результаты опроса представляют взрослое население Украины, за исключением АР Крым и временно оккупированных территорий Донбасса. Опрос производился методом телефонных интервью с использованием компьютера и исключительно по мобильным телефонным номерам.
Статистическая погрешность выборки в объеме 2004 респондентов при доверительной вероятности 95% составляет 2.2%. В то же время могут быть дополнительные смещения, связанные с военным вторжением, которые полноценно оценить невозможно. Полевой этап исследования продолжался с 17 по 27 июня 2023 года.

Наталия Софиенко
украинцыуровень доходов
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